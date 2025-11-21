हरियाणा स्थित फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने, दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के पहले और बाद में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के फोन से डिलीट किए गए डेटा सामने आए हैं.

गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के इस डेटा से अहम खुलासा हुआ है. जिन संदिग्ध आतंकियों के फोन का डेटा सामने आया है उसमें डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान शामिल है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अकेले मुजम्मिल के मोबाइल फोन में करीब 200 वीडियो मौजूद हैं.

जिनमे मसूद अजहर, असगर, अन्य जैश कमांडर और कई ISIS से जुडे आतंकियों की जहरीली तकरीरों के ऑडियो-वीडियो भी शामिल हैं. इनमे से करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग और बम मेकिंग व केमिकल रिएक्शन्स से जुडे रिसर्च पर आधारित हैं.

मुजम्मिल के फोन से दिल्ली-UP-मुंबई व कई राज्यो के धार्मिक स्थलों और भीडभाड वाले मार्केट के वीडियो भी मिले हैं.