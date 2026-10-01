बारापुला फेस-3 के दावे पर कांग्रेस नाराज, CM रेखा गुप्ता के बयान पर किया पलटवार

राजधानी दिल्ली में सड़क नेटवर्क को और भी बेहतर बनाने के लिए कल 1941 करोड़ की कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई. इनमें बारापुला फ्लाइओवर के फेज- 3 का उद्घाटन भी शामिल है. इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विकास को अब रफ्तार मिलने जैसी बातें कहीं थी. जिसे लेकर विपक्ष की भौहें तन गईं. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पांच साल में 50 साल से ज्यादा काम करने का दावा दिल्ली की पिछली सरकारों के विकास कार्यों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि बारापुला कॉरिडोर की शुरुआती परियोजनाएं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थीं. यादव के मुताबिक, बारापुला परियोजना का पहला चरण सराय काले खां से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक करीब 4 किलोमीटर लंबा था. इसे कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले सितंबर 2010 में निर्धारित दो साल की समयसीमा में पूरा किया गया था.

इसके बाद फेस-2 के तहत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से अरबिंदो मार्ग और आईएनए मार्केट तक करीब 2 किलोमीटर का विस्तार किया गया. कांग्रेस नेता का कहना है कि फेस-2 को 2012 में मंजूरी मिली और तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने फरवरी 2013 में इसका निर्माण शुरू कराया था. परियोजना को 2015 तक पूरा किया जाना था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इसमें देरी हुई और केजरीवाल सरकार के दौरान यह काम 2018 में पूरा हो सका.

आम आदमी पार्टी के कारण परियोजना के हुई देरी- यादव

देवेंद्र यादव ने बारापुला फेस-3 को लेकर भी कांग्रेस सरकार की भूमिका का उल्लेख किया. उनके अनुसार, सराय काले खां से मयूर विहार तक यमुना पर एक्स्ट्रा-डोज्ड ब्रिज के जरिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस हिस्से के लिए कांग्रेस सरकार ने शुरुआती प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां कराई थीं.

उन्होंने दावा किया कि पीडब्ल्यूडी ने तकनीकी फिजिबिलिटी स्टडी के साथ परियोजना के डिजाइन और अनुमानित लागत का खाका तैयार किया था. परियोजना का निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ. यादव के मुताबिक, बारापुला फेस-3 को पूरा होने में करीब 11 साल लग गए. उन्होंने इसकी देरी के लिए आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज और मौजूदा बीजेपी सरकार के अनुभव को जिम्मेदार ठहराया. उनका दावा है कि लंबे विलंब के चलते परियोजना की अनुमानित लागत 964 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,635.03 करोड़ रुपये हो गई.

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50 साल के दावे पर कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने पांच साल में 50 साल से ज्यादा काम करने की बात कही थी. यादव ने कहा कि दिल्ली के फ्लाईओवर, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे का बड़ा हिस्सा कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में विकसित हुआ है. उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी सवाल किया कि बीजेपी सरकार ने पिछले दो वर्षों में जिन नई परियोजनाओं की घोषणा की है, उनमें से कितनी जमीन पर शुरू हुई हैं.

यादव ने दावा किया कि प्रदूषण और वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए विश्व बैंक से 8300 करोड़ रुपये की सहायता, किराड़ी, मुंडका और बवाना में सड़क, ड्रेनेज एवं सीवर से जुड़े 53 प्रोजेक्ट, 10 हजार छात्रों के लिए छात्रावास, दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये की सहायता और छठ घाटों से जुड़ी घोषणाएं की गई हैं. उनके मुताबिक, इन योजनाओं पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है. ऐसे में उनका सवाल है कि, क्या 2 वर्ष बीतने के बाद 3 वर्षों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता से किए वादों और बुनियादी जरुरतों को पूरा करके उनकी अकांक्षाओं पर खरी उतरेगी.

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