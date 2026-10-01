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दिल्ली में बढ़ी गर्मी, हवा की गुणवत्ता पहुंची मध्यम श्रेणी में, जानें अपडेट

दिल्ली में आज मौसमस शुष्क और गर्म रहने की संभावना है. बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. शहर के हवा की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 01 Oct 2026 06:43 AM (IST)
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दिल्ली-NCR में मौसम इस हफ्ते शुष्क और गर्म रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज शहर में आसमान साफ रहेगा और सुबह से ही खिली धूप देखने को मिलेगी. अब बारिश न होने के कारण दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में भी गिरावट देखने को मिल रही है. बुधवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब होकर 'मध्यम' श्रेणी में आ गई और तापमान बढ़ने लगा है. बुधवार को राजधानी का AQI 129 तक पहुंच गया. 

दिल्ली में बुधवार (30 सितंबर) को अधिकतम तापमान 1.8 डिग्री से बढ़कर 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जोकि सामान्य से 0.5 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री से बढ़कर 22.4 डिग्री दर्ज किया गया और ये औसत से 0.9 डिग्री कम है. 

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आज दिल्ली का मौसम शुष्क और गर्म रहेगा

विभाग ने गुरुवार (1 अक्टूबर)  को भारत के कई हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान लगाया है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में मौसम शुष्क और गर्म रहने वाला है. आज आसमान साफ  रहने के आसार है. शहर का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21-23 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी. विभाग का अनुमान है कि 2 अक्टूबर तक मौसम ऐसा ही शुष्क बना रहेगा, लेकिन रात में तापमान में गिरावट से ठंडी थोड़ी बढ़ेगी.

पिछले 24 घंटों में बढ़ा तापमान

बारिश का दौर खत्म होने के बाद से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.  इस दौरान न्यूनतम तापमान 19-22 डिग्री और अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री के बीच रहा. कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) से लेकर काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) तक रहा, जबकि दिल्ली के अन्य हिस्सों में यह सामान्य रहा. दिल्ली में उत्तर-पश्चिम दिशा से 20-25 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलीं, जबकि दिन के समय में पालम में हवा की गति 37 किमी/घंटा तक पहुंच गई. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 01 Oct 2026 06:43 AM (IST)
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