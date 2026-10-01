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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'यह होता है असली भारतीय साहस', कैप्टन स्मित माछर की तारीफ में बोले केजरीवाल

'यह होता है असली भारतीय साहस', कैप्टन स्मित माछर की तारीफ में बोले केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैप्टन स्मित मछार ने अनगिनत लोगों की जान बचाकर यह दिखा दिया कि भारतीय साहस क्या होता है. घायल होने के बावजूद उन्होंने लोगों की जान को प्राथमिकता दी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Oct 2026 11:29 AM (IST)
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दुबई-तेल अवीव वाली फ्लाईदुबई विमान के हीरो बनकर उभरे स्मित माछर की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तारीफ की. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें स्मित माछर पर बहुत गर्व है. उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी उन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाई और दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय साहस क्या होता है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "यह बहुत अच्छी बात है कि आज पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है. मैं भी भारत के इस सच्चे हीरो के जल्द ठीक होने की प्रार्थना में सभी के साथ शामिल होता हूं."

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सऊदी के अस्पताल में भर्ती हैं कैप्टन स्मित

चाकू से हुए हमले में घायल होने के बावजूद स्मित माछर ने यात्रियों और क्रू के साथ-साथ विमान को सुरक्षित रखा. विमान में अधिकतर इजरायली नागरिक थे, जिन्होंने को-पायलट को पकड़ा और बाद में तबूक एयरपोर्ट पर विमान को सुरक्षित उतारा गया.

घटना के दौरान पायलट मच्छार को चाकू मारा गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, हमलावर का मुकाबला किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला और यात्रियों व क्रू सदस्यों को हमलावर पर काबू पाने में मदद की. पायलट स्मित मच्छार अभी उत्तर-पश्चिम सऊदी अरब के तबुक शहर के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें जरूरी मेडिकल इलाज दिया जा रहा है.

पीएम मोदी ने की मछार परिवार से बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पायलट स्मित माछर की पत्नी और उनके माता-पिता से बात की है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 'भारतीय मिशन' हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं. बता दें कि मूल रूप से गुजराती स्मित माछर पर दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में को-पायलट ने उड़ान के दौरान हमला किया था.

'सही समय पर...', पायलट माछर को RSS ने किया सलाम, दुबई फ्लाइट कांड पर क्या कहा?

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 01 Oct 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Delhi News AAP Smit Machchhar
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