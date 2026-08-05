दिल्ली: थानों में महिला कर्मियों के लिए सैनिटरी पैड मशीन और साफ शौचालय की मांग, HC लेगा फैसला

राजधानी के पुलिस थानों में तैनात हजारों महिला पुलिसकर्मियों के लिए मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि अधिकांश पुलिस थानों में न तो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हैं, न इस्तेमाल किए गए पैड नष्ट करने के लिए इंसिनरेटर और न ही महिलाओं के लिए पर्याप्त व साफ-सुथरे शौचालय. इससे महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

यह जनहित याचिका एडवोकेट सत्याम सिंह राजपूत की संस्था जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की ओर से उसकी महिला प्रकोष्ठ प्रतिनिधि मुस्कान सिंह बांकुरा ने दायर की है. याचिका में जुलाई-अगस्त 2025 के दौरान दिल्ली पुलिस के सभी 18 जिलों और यूनिटों से आरटीआई के जरिए जुटाई गई जानकारी का हवाला दिया गया है. दावा किया गया है कि अधिकांश पुलिस थानों में मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं लगभग नदारद हैं और इसके लिए अलग से बजट भी तय नहीं किया गया है.

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गरिमा, स्वास्थ्य और निजता के अधिकार का सवाल

याचिका में कहा गया है कि महिला पुलिसकर्मियों से कठिन परिस्थितियों में लगातार ड्यूटी कराई जाती है लेकिन उन्हें पीरियड्स के दौरान जरूरी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं. यह स्थिति उनके स्वास्थ्य, सम्मान, निजता और सुरक्षित कार्यस्थल के अधिकार का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है.

दूसरे राज्यों के मॉडल का दिया हवाला

याचिका में मुंबई पुलिस के स्मार्ट मैत्रीण प्रोजेक्ट, सीआरपीएफ और लद्दाख पुलिस में उपलब्ध ऐसी सुविधाओं का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि दिल्ली पुलिस में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए. गृह मंत्रालय की एडवाइजरी का भी जिक्र किया गया है.

हाईकोर्ट से क्या मांग की गई

याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की गई है कि सभी पुलिस थानों और पुलिस इकाइयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और पैड नष्ट करने के लिए इंसिनरेटर लगाए जाएं. इनके रखरखाव के लिए अलग बजट तय किया जाए, महिलाओं के लिए साफ और अलग शौचालय उपलब्ध कराए जाएं तथा पूरे दिल्ली पुलिस तंत्र में इस संबंध में एक समान मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए जाएं.

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