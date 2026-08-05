दिल्ली के लोगों DTC की सौगात, सिविक सेंटर से बाकनेर गांव तक बस सेवा शुरू

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर और बाकनेर गांव के बीच नई बस सेवा शुरू कर दी है. इस पहल से नरेला क्षेत्र सहित पूरे मार्ग पर रहने वाले छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, कर्मचारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और किफायती यात्रा का नया विकल्प मिलेगा.

रूट नंबर 131 पर चलेगी बस, सुबह और शाम दोनों समय मिलेगी सुविधा

नई बस सेवा रूट संख्या 131 के तहत संचालित की जाएगी. सुबह 8:00 बजे और 8:30 बजे बस बाकनेर गांव से सिविक सेंटर के लिए रवाना होगी. वहीं वापसी में शाम 5:45 बजे और 6:30 बजे सिविक सेंटर से बाकनेर गांव के लिए बस चलेगी. अपने निर्धारित मार्ग पर यह बस सिविक सेंटर, राजघाट, आईएसबीटी, मुकरबा चौक और शनि मंदिर जैसे प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगी, जिससे पूरे रूट के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

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जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ

नई बस सेवा का शुभारंभ मंगलवार को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया. दिल्ली नगर निगम के नेता सदन जय भगवान यादव और स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे.

लंबे समय से क्षेत्रवासी कर रहे थे मांग

नेता सदन जय भगवान यादव ने कहा कि दिल्लीवासियों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने इस नई बस सेवा के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से इस सुविधा की मांग कर रहे थे. उनके अनुसार सेवा शुरू होने से हजारों यात्रियों का रोजाना सफर आसान होगा, समय की बचत होगी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने से सड़क यातायात भी अधिक व्यवस्थित हो सकेगा.

निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, पर्यावरण संरक्षण को भी मिलेगा बढ़ावा

स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि किसी भी आधुनिक और विकसित शहर की पहचान उसकी मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होती है. उन्होंने कहा कि नई बस सेवा शुरू होने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, ट्रैफिक का दबाव घटेगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली नगर निगम जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर नागरिक सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रहा है.

क्षेत्र के विकास और संपर्क व्यवस्था को मिलेगी नई गति

कार्यक्रम में नरेला वार्ड समिति के उपाध्यक्ष दिनेश भारद्वाज, पार्षद राजपाल राणा, निगम के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे. कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने नई बस सेवा को बाहरी दिल्ली की संपर्क व्यवस्था मजबूत करने, लोगों की आवाजाही को आसान बनाने और क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया.

पहली बार शुरू हुई इस रूट की बस से यात्रा करने वाले आम नागरिकों ने कहा कि इस बस सेवा के शुरू होने से उन्हें महीने के काफी पैसे और समय की बचत हो पाएगी. गाँव से यहां तक आने में निजी वाहन से काफी समय और पेट्रोल की खपत होती थी जो अब नहीं होगी. पैसों की बचत के साथ पॉल्यूशन फ्री और गर्मी से राहत देने वाली AC बस की यात्रा सुगम और सुरक्षित भी रहेगी. अब कोई भी शख्स अपने गांव से MCD से जुड़े या अन्य कोई कार्य के लिए अपने गांव से निकलने में संकोच नहीं करेगा.

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