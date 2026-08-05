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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'मदरसे वाले आतंकी तो क्या चंदा चोर देशभक्त?', केशव मौर्य पर भड़के कपिल सिब्बल

'मदरसे वाले आतंकी तो क्या चंदा चोर देशभक्त?', केशव मौर्य पर भड़के कपिल सिब्बल

Kapil Sibal on Keshav Maurya: कपिल सिब्बल ने केशव मौर्य के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका बयान सांप्रदायिकता फैलाने वाला बताया और कहा कि यह देश इससे बेहतर का हकदार है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 05 Aug 2026 10:23 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में मदरसों और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसपर सियासत भड़क गई है. केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि मदरसा किसी भी देश का हो, आतंकवादी ही पैदा करता है. इसपर अब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया आई है. केशव मौर्य के इस बयान पर कपिल सिब्बल भड़क गए और सवाल किया कि अगर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आतंकवादी होते हैं तो क्या राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले देशभक्त हैं?

कपिल सिब्बल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि यूपी के डिप्टी सीएम कहते हैं कि मदरसा शिक्षा देशभक्ति को बढ़ावा नहीं देती. केशव प्रसाद का कहना है कि जो लोग मदरसा शिक्षा पाते हैं, उनकी सोच आतंकवादियों जैसी हो जाती है. यह एक सांप्रदायिक बयान है और विकृत सोच को दर्शाता है. इसी के साथ कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि क्या ‘चंदा चोर’ देशभक्त होते हैं? 

यह भी पढ़ें: 'केशव मौर्य को अक्ल है या नहीं?' मदरसों पर विवादित बयान से पटना में बवाल

कपिल सिब्बल ने डिप्टी सीएम के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे व्यक्ति द्वारा ऐसी बयानबाजी पर निराशा जाहिर की और कहा कि यह देश इससे बेहतर का हकदार है.

केशव मौर्य ने असल में क्या कहा था जिसपर हुआ बवाल?

दरअसल, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार (4 अगस्त) को कहा कि जो कोई भी मदरसा शिक्षा प्राप्त करता है, उसके भीतर 'एक आतंकी जैसी सोच' विकसित होती है. विधान भवन में केशव मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, "जिसे भी मदरसा शिक्षा मिलती है, वह भारत माता की जय नहीं बोलता और न ही वंदे मातरम गीत गाता है. उसके भीतर एक आतंकवादी जैसी सोच विकसित होती है." उन्होंने यह भी कहा था कि मदरसा चाहे कहीं के भी हों, भारत या बांग्लादेश, आतंकी ही पैदा करते हैं. केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी समेत लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनकी आलोचना की थी. 

यह भी पढ़ें: 'जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से माफी...', केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले अरशद मदनी

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 05 Aug 2026 10:14 AM (IST)
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