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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसलीम शेरवानी को अतीक अहमद का संरक्षक बताने वाला AI वीडियो हटेगा, HC का निर्देश

सलीम शेरवानी को अतीक अहमद का संरक्षक बताने वाला AI वीडियो हटेगा, HC का निर्देश

Delhi News: सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि दोनों वीडियो लाखों बार देखे जा चुके हैं और हजारों लोगों ने उन्हें लाइक और शेयर किया है. इससे शेरवानी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 05 Aug 2026 11:21 AM (IST)
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई कथित फर्जी और मानहानिकारक सामग्री पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी को गैंगस्टर अतीक अहमद का राजनीतिक संरक्षक बताने वाले AI-जनरेटेड वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाने का आदेश दिया है.

जस्टिस तुषार राव गेडेला ने सुनवाई के दौरान मेटा को निर्देश दिया कि वह 36 घंटे के भीतर इन वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाए. साथ ही जन चौपाल पोस्ट और एक अन्य सोशल मीडिया अकाउंट को इन वीडियो को दोबारा पोस्ट या साझा करने से भी अगली सुनवाई तक रोक दिया गया.

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क्या था वीडियो में दावा

याचिका के मुताबिक, सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए AI वीडियो में दावा किया गया था कि वर्ष 1985 में शेरवानी ने अपनी फैक्ट्री में हुई हड़ताल खत्म कराने के लिए अतीक अहमद की मदद ली थी. इसके बाद दोनों के बीच संबंध मजबूत हुए और शेरवानी ने अतीक अहमद को इलाहाबाद में अपना आपराधिक नेटवर्क फैलाने में मदद की. शेरवानी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया.

शेरवानी ने अदालत को बताया कि खुद को पत्रकारिता मंच बताने वाले जन चौपाल पोस्ट ने वीडियो प्रकाशित करने से पहले उनका पक्ष तक नहीं लिया. यह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्रकारिता मानकों का भी उल्लंघन है. उनका कहना था कि AI तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई.

लाखों लोगों तक पहुंचा वीडियो

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखे जा चुके हैं और हजारों लोगों ने उन्हें लाइक और शेयर किया है. इससे शेरवानी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा.

कोर्ट ने माना पहली नजर में मामला गंभीर

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए अंतरिम राहत दी.अदालत ने कहा कि फिलहाल वीडियो हटाए जाएं और संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स इन्हें दोबारा प्रकाशित नहीं करेंगे. मामले की अगली सुनवाई तक यह रोक जारी रहेगी.

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Published at : 05 Aug 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed AI DelhI High Court
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