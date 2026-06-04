कॉकरोच जनता पार्टी के 6 जून के प्रदर्शन को एक सियासी दल का समर्थन मिला है. पार्टी के नेता अमित जोगी ने खुद यह ऐलान किया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने यह जानकारी दी है. अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कॉकरोच को कहते हैं झेंगुरा और 6 जून को झेंगुरा जंतर मंतर पहुंच रहा है.

देश की पहली मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के तौर पर- जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) 6 जून को CJP के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल हो रही है. उम्मीद है कि हम आखिरी नहीं होंगे. हम डीएनए से कांग्रेसी हैं लेकिन आज भारत में जहां टीएमसी और शिवसेना जैसी पार्टियों को रातों रात ऑपरेशन लोटस की भेंट चढ़ जा रहीं हैं. कांग्रेसी होने के लिए भी कॉकरोच बनना पड़ेगा.

जोगी ने कहा कि हम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे यह जानते हैं कि हम ऑपरेशन लोटस के प्रकोप के करीब तक रह चुके हैं. हमने गलतियां की हैं, बड़ी गलतियां की हैं. CJP जैसे आंदोलन हमें आईना दिखाते हैं. हम आईने से मुंह नहीं मोड़ेंगे. युवा भारत तीसरे विकल्प की तलाश कर रहा है. न बीजेपी, न कांग्रेस. हम उस तड़प को समझते हैं और इसीलिए हम आज यहां हैं. अभिजीत दीपके भारत में आज के भारत में आंखें खुली रखकर वापस लौट रहे हैं. यही असली हिम्मत है. हम उनके साथ हैं.

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CJP ने क्या कहा?

उधर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बुधवार को कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों के साथ बातचीत के लिए तैयार है. उसने इसी के साथ स्पष्ट किया कि वह इस सप्ताहांत राष्ट्रीय राजधानी में नीट और सीबीएसई को लेकर उपजे विवादों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी कर रही है.

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CJP के प्रवक्ता और स्वतंत्र पत्रकार सौरभ दास ने यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित पार्टी के पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंगलवार को सरकार द्वारा सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले महज ‘दिखावा’ है.