बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल का निधन, सीएम रेखा गुप्ता ने जताया शोक

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल के निधन पर शोक व्यक्त किया है. एक पोस्ट में रेखा ने लिखा कि मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री स्वराज कौशल जी के निधन की खबर दुखद है.

दिल्ली की सीएम ने लिखा कि स्वराज कौशल का सार्वजनिक जीवन और विधि के क्षेत्र में योगदान हमेशा याद किया जाएगा. राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी सेवा अविस्मरणीय है. दुःख की इस घड़ी में, मेरी गहरी संवेदनाएँ सांसद बांसुरी स्वराज और उनके समस्त परिजनों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें. ॐ शांति.

आज ही होगा स्वराज कौशल का अंतिम संस्कार

इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने पोस्ट किया.बीजेपी दिल्ली इकाई ने लिखा कि सांसद एवं प्रदेश मंत्री बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल का आज 4 दिसम्बर, 2025 को निधन हो गया है. उनका अंतिम संस्कार आज 4 दिसम्बर, 2025 को सायं 4.30 बजे लोधी रोड श्मशान घाट पर किया जायेगा.

कौन थे स्वराज कौशल? सुषमा स्वराज के पति, बांसुरी स्वराज के पिता, वरिष्ठ वकील

कौशल के निधन पर मिजोरम के गवर्नर जनरल वीके सिंह ने भी दुःख जताया. उन्होंने लिखा कि देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल जी, जो मिज़ोरम के राज्यपाल रहे और राज्य सभा के सांसद रहे, के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है. इस समाचार से अत्यंत दुःख हुआ तथा मन विचलित हुआ. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवारजनों को इस कठिन समय में धैर्य व शक्ति प्रदान करें. बांसुरी स्वराज, मेरे पूरे परिवार की ओर से शोक संवेदना स्वीकार करें .

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शोक व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा कि मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वराज कौशल के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. उनका शांत, स्नेहिल और विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व जनसेवा और न्यायप्रियता की मिसाल रहा. प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिवार को इस कठिन घड़ी में धैर्य प्रदान करें. ॐ शांति.