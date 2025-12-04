कौन थे स्वराज कौशल? सुषमा स्वराज के पति, बांसुरी स्वराज के पिता, वरिष्ठ वकील

मिजोरम के गवर्नर रहे स्वराज कौशल का 4 दिसंबर 2025 को निधन हो गया. उन्होंने 73 वर्ष की आयु में अंति सास ली.वह 34 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट में वकील बने. वहीं 37 वर्ष की उम्र में वह मिजोरम के तीसरे गवर्नर बने. कौशल वर्ष 1990 से 1993 तक राज्यपाल रहे. मदन लाल और लाज्यवती के घर में 12 जुलाई 1952 को जन्में स्वराज की शादी 1975 में सुषमा स्वराज से हुई थी. वह देश के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल थे.

स्वराज वर्ष 1998 से वर्ष 2004 तक हरियाणा विकास पार्टी के नेता के तौर पर सांसद भी थे.वर्ष 1998-99 और 2000-2004 तक राज्यसभा के सांसद भी थे. बता दें वर्ष 2019 में 6 अगस्त को स्वराज की पत्नी और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया था.

पिता स्वराज कौशल के निधन पर क्या बोलीं बांसुरी?

स्वराज के निधन पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बांसुरी स्वराज ने शोक व्यक्त किया. उन्होंने लिखा कि पापा स्वराज कौशल, आपका स्नेह, आपका अनुशासन, आपकी सरलता, आपका राष्ट्रप्रेम और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वह रोशनी हैं जो कभी मंद नहीं होगी.

बांसरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल का निधन, सीएम रेखा गुप्ता ने जताया शोक

बांसुरी ने लिखा कि आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतरा है, पर मन यही विश्वास थामे हुए है कि आप अब माँ के साथ पुनः मिल चुके हैं, ईश्वर के सान्निध्य में, शाश्वत शांति में. आपकी बेटी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है, और आपकी विरासत, आपके मूल्य और आपका आशीर्वाद ही मेरी आगे की हर यात्रा का आधार रहेंगे. ॐ शांति.

एमपी बीजेपी चीफ ने जताया शोक

कौशल के निधन पर बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पूज्य पिता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता और मिजोरम के राज्यपाल रहे स्वराज कौशल के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. देश और जनसेवा के लिए आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को इस कठिन घड़ी में आत्मबल प्रदान करें.