कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर BJP नेता बोले, 'कांग्रेस और ये राजनीतिक दल कब से...'

देशभर में व्यंग्यात्मक डिजिटल मुहिम 'कॉकरोच जनता पार्टी' की चर्चा हो रही है. इस बीच बीजेपी नेता नलिन कोहली ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों को निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल किसी आंदोलन या विचार का समर्थन कर सकता है, यह उनका अधिकार है.

उन्होंने आगे कहा, ''लेकिन इस तथाकथित 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बारे में, चाहे वह कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल, मीडिया में आ रही इस बात पर उनका क्या रुख है कि इनके ज्यादातर समर्थक भारत के बाहर से हैं, चाहे वह पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अन्य देश हो. कांग्रेस और ये राजनीतिक दल कब से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देशों के लोगों के अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं."

Delhi: BJP leader Nalin Kohli says, "While any political party can support a movement, support an idea, obviously, it is their right. But concerning this so-called cockroach janta party, whether it is the Congress party or other political parties, what is their stand about what… pic.twitter.com/OADwucOg8a — IANS (@ians_india) May 22, 2026

'कॉकरोच जनता पार्टी' का एक्स अकाउंट भारत में बैन

'कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स अकाउंट को गुरुवार (21 मई) को भारत में बैन कर दिया गया था. इस पर प्रतिबंध लगाने के बाद, 'कॉकरोच इज बैक' नाम से एक नया हैंडल भी बनाया गया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' से तुलना करने वाली टिप्पणी के बाद 15 मई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' अस्तित्व में आई थी.

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दीपके ने गुरुवार को ये भी आरोप लगाया था कि एक्स हैंडल और आंदोलन हर दिन हजारों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और शायद इसी बात से सरकार डर गई है." दीपके पहले आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े रहे थे. दीपके ने ये भी कहा था कि इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है.

लोकतंत्र में ऐसी आवाजों को दबाना बेवकूफी- कांग्रेस

उधर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि अभिजीत दिपके का दावा है कि उनके 94 फीसदी फॉलोअर्स भारत में हैं. थरूर ने कहा, ''सच चाहे जो भी हो लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में ऐसी आवाजों को दबाना बेवकूफी है.''

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