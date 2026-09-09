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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRAAP के राष्ट्रीय संयोजक पद पर निर्विरोध चुनाव, 330 सदस्य हुए शामिल

AAP के राष्ट्रीय संयोजक पद पर निर्विरोध चुनाव, 330 सदस्य हुए शामिल

आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिंल की बैठक में पार्टी के 330 सदस्य वर्चुअली जुड़े. पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया. एनडी गुप्ता कोषाध्यक्ष चुने गए.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 09 Sep 2026 10:33 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है. आप के नेशनल काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग में इसकी घोषणा हुई. बुधवार (9 सितंबर) की शाम हुए इस बैठक में पार्टी के 330 सदस्य शामिल हुए. अरविंद केजरीवाल को निर्विरोध चुना गया. पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव और एनडी गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया. मीटिंग में 23 सदस्यों वाली नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बनी.  

आप के लिए चुनौती भरा समय

आम आदमी पार्टी के लिए बीता समय चुनौतीपूर्ण रहा है. केजरीवाल और पार्टी के बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी हार गई. अप्रैल 2026 में पार्टी को एक और बड़ा सियासी झटका तब लगा जब राघव चड्ढा समते सात सांसदों ने साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए. अब अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं. पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान नेतृत्व कर रहे हैं. 

गुजरात-गोवा में पैरा जमाने की कोशिश में AAP

पार्टी का दावा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता का भरोसा जीतने में वो कामयाब रहेगी. गुजरात और गोवा में भी आम आदमी पार्टी संभावनाएं तलाश रही है. गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था. लेकिन अप्रैल 2026 में गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में आप को सफलता नहीं मिली और चार सीटें खाते में आईं. इससे पहले आप को 27 सीटों पर सफलता मिली थी.

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यूपी में भी AAP एक्टिव

फिलहाल, आप का फोकस अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव पर है. यूपी में भी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक्टिव हैं और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं. यूपी में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. यूपी में आम आदमी पार्टी का गठबंधन किससे होगा, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 09 Sep 2026 09:58 PM (IST)
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