AAP के राष्ट्रीय संयोजक पद पर निर्विरोध चुनाव, 330 सदस्य हुए शामिल

आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है. आप के नेशनल काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग में इसकी घोषणा हुई. बुधवार (9 सितंबर) की शाम हुए इस बैठक में पार्टी के 330 सदस्य शामिल हुए. अरविंद केजरीवाल को निर्विरोध चुना गया. पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव और एनडी गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया. मीटिंग में 23 सदस्यों वाली नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बनी.

आप के लिए चुनौती भरा समय

आम आदमी पार्टी के लिए बीता समय चुनौतीपूर्ण रहा है. केजरीवाल और पार्टी के बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी हार गई. अप्रैल 2026 में पार्टी को एक और बड़ा सियासी झटका तब लगा जब राघव चड्ढा समते सात सांसदों ने साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए. अब अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं. पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान नेतृत्व कर रहे हैं.

गुजरात-गोवा में पैरा जमाने की कोशिश में AAP

पार्टी का दावा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता का भरोसा जीतने में वो कामयाब रहेगी. गुजरात और गोवा में भी आम आदमी पार्टी संभावनाएं तलाश रही है. गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था. लेकिन अप्रैल 2026 में गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में आप को सफलता नहीं मिली और चार सीटें खाते में आईं. इससे पहले आप को 27 सीटों पर सफलता मिली थी.

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यूपी में भी AAP एक्टिव

फिलहाल, आप का फोकस अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव पर है. यूपी में भी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक्टिव हैं और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं. यूपी में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. यूपी में आम आदमी पार्टी का गठबंधन किससे होगा, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी.