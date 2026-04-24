हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपश्चिम बंगाल में हुई बंपर वोटिंग पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 'सुनने में आ रहा है कि...'

पश्चिम बंगाल में हुई बंपर वोटिंग पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 'सुनने में आ रहा है कि...'

Arvind Kejriwal News: पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ. इस पर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि PM मोदी जी का SIR उनके ही ख़िलाफ़ जा रहा.

By : सनातन कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई. इस पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुनने में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में जम के SIR के ख़िलाफ़ वोट पड़ रहा है. मोदी जी का SIR उनके ही ख़िलाफ़ जा रहा है.

पश्चिम बंगाल में पहले फेज में गुरुवार (23 अप्रैल) को औसतन 92.88 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई. जिन 16 जिलों की 152 सीटों के लिए वोटिंग हुई, उन जिलों में उत्तरी बंगाल के कूचबिहार, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जबकि दक्षिणी बंगाल के मुर्शिदाबाद, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धवान और बीरभूम शामिल हैं.

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल से अरविंद केजरीवाल को किसने दिया न्यौता? चुनाव प्रचार करने के लिए हो गए राजी

बंगाल में पहले फेज में किस जिले में कितना मतदान?

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 94.65 फीसदी वोटिंग हुई. झाड़ग्राम में 92.26 फीसदी मतदान हुआ. वहीं कलिम्पोंग जिले में 83.07 फीसदी वोटिंग हुई. इसके साथ ही मालदा में 94.46 फीसदी, मुर्शिदाबाद में 93.61 फीसदी, पश्चिम बर्धवान में 90.33 फीसदी, पश्चिम मेदिनीपुर में 92.18 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई. पूर्व मेदिनीपर में 92.18 फीसदी, अलीपुरद्वार में 92.71 फीसदी, बांकुड़ा में 92.15 फीसदी वोटिंग हुई.

इसके अलावा बीरभूम जिले में 94.51 फीसदी मतदान, कूचबिहार में 96.04 फीसदी वोटिंग, दक्षिण दिनाजपुर में 95.44 फीसदी, उत्तर दिनाजपुर में 94.16 फीसदी मतदान, दार्जिलिंग में 88.80 फीसदी और जलपाईगुड़ी में 94.65 फीसदी वोटिंग हुई. वहीं पुरुलिया में 90.95 फीसदी वोटिंग हुई. 

2021 के विधानसभा चुनावों में 81.56 फीसदी हुई थी वोटिंग

बंगाल में पहले फेज में 152 सीटों पर 92.88 फीसदी वोटिंग हुई, जो पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे अधिक है. राज्य की जनता ने मतदान प्रतिशत का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया हैं. पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनावों में कुल 81.56 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. अक्सर ज्यादा वोटिंग का मतलब एंटी एनकंबैसी फैक्टर यानि सत्ता में मौजूदा पार्टी के खिलाफ जनता की नाराजगी के तौर पर माना जाता है. हालांकि पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी पार्टी बीजेपी अपनी-अपनी जीत के दावे करती नजर आ रही है.

राघव चड्ढा, संदीप पाठक ने क्यों छोड़ी आम आदमी पार्टी? राज्यसभा सांसद ने गिनाईं वजहें

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 24 Apr 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Delhi News Mamata Banerjee BJP ARVIND KEJRIWAL West Bengal Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
राघव चड्ढा के दावों बीच राज्यसभा में अब आम आदमी पार्टी के कितने सांसद बचे?
राघव चड्ढा के दावों बीच राज्यसभा में अब आम आदमी पार्टी के कितने सांसद बचे?
दिल्ली NCR
Raghav Chadha Live: राघव चड्ढा समेत कई राज्यसभा सांसदों ने छोड़ी AAP, BJP में हो रहे शामिल
Live Updates: राघव चड्ढा समेत कई राज्यसभा सांसदों ने छोड़ी AAP, BJP में हो रहे शामिल
दिल्ली NCR
राघव चड्ढा के साथ स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह सहित 7 सांसद BJP में होंगे शामिल, AAP का सफाया!
राघव चड्ढा के साथ स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह सहित 7 सांसद BJP में होंगे शामिल, AAP का सफाया!
दिल्ली NCR
पश्चिम बंगाल में हुई बंपर वोटिंग पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 'सुनने में आ रहा है कि...'
पश्चिम बंगाल में हुई बंपर वोटिंग पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 'सुनने में आ रहा है कि...'
Advertisement

वीडियोज

VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
बिहार
तेजस्वी ने सम्राट को कहा- पगड़ी संभालिए, विजय सिन्हा की नजर है, अब BJP की आई पहली प्रतिक्रिया
तेजस्वी ने सम्राट को कहा- पगड़ी संभालिए, विजय सिन्हा की नजर है, अब BJP की आई पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट, तुरंत बोले TMC के वकील- वोंटिग इसलिए बढ़ी क्योंकि...
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
इंडिया
India Monsoon 2026: 'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में एक्ट्रेस के साथ हुआ धोखा, अक्षया हरिहरन का दावा- 'मेरे नाम पर किसी और ने दिया वोट'
तमिलनाडु चुनाव में एक्ट्रेस के साथ हुआ धोखा, अक्षया हरिहरन का दावा- 'मेरे नाम पर किसी और ने दिया वोट'
हेल्थ
Heart Attack Risk In Healthy People: एकदम फिट दिखने वालों को क्यों आ रहा हार्ट अटैक? डॉक्टर से जानें असली वजह
एकदम फिट दिखने वालों को क्यों आ रहा हार्ट अटैक? डॉक्टर से जानें असली वजह
ट्रेंडिंग
Viral Video: सड़क पर दुल्हन की विदाई शूट कर रहा था फोटोग्राफर, आई कार और...; वीडियो अपने रिस्क पर देखें
सड़क पर दुल्हन की विदाई शूट कर रहा था फोटोग्राफर, आई कार और...; वीडियो अपने रिस्क पर देखें
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget