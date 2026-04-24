राघव चड्ढा, संदीप पाठक ने क्यों छोड़ी आम आदमी पार्टी? राज्यसभा सांसद ने गिनाईं वजहें

राघव चड्ढा और संदीप पाठक, अशोक मित्तल कांस्टीट्यूशन क्लब पहुंचे, जहां बीजेपी में शामिल होने को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया. राघव चड्ढा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं.

राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने खून-पसीने से सींचा, लेकिन अब यह पार्टी देशहित के बजाय निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस होने लगा था कि “I am right man in wrong party”, इसलिए वह पार्टी से अलग होने का ऐलान कर रहे हैं. खुद को पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बताते हुए उन्होंने कहा कि शायद ही कोई उन्हें जितना पार्टी को समझता हो.

उन्होंने आरोप लगाया कि जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर बनी थी, वही अब भ्रष्ट और समझौता कर चुकी है. चड्ढा के मुताबिक, आम आदमी पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही. उन्होंने यह भी कहा कि वह पिछले एक साल से पार्टी की गतिविधियों से दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि वह गलत कामों का समर्थन नहीं कर सकते थे और ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते थे.

वहीं, संदीप पाठक ने कहा कि जब वह राजनीति में आए थे, तब उनके कुछ अलग आदर्श और उद्देश्य थे, लेकिन मौजूदा हालात ने उन्हें भी बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया.