लप्पू-सा सचिन वाली आंटी सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंचीं जंतर-मंतर, कहा- सिस्टम ही लप्पू...

ग्रेटर नोएडा की ‘लप्पू-सा सचिन’ कहने वाली मिथलेश भाटी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. सीमा हैदर-सचिन मीणा मामले में वायरल हुई मिथलेश भाटी अब दिल्ली के जंतर-मंतर पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में पहुंचीं.

जंतर-मंतर पर जब लोगों ने मिथलेश भाटी से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल किया तो उन्होंने अपने मशहूर अंदाज में जवाब दिया- सिस्टम ही लप्पू हो रहो हैं अपनो, इस सिस्टम में अब क्या धरो है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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सोशल मीडिया यूजर्स का हुजूम

सोशल मीडिया एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- ये लो, लप्पू वाली आंटी भी अब जंतर-मंतर पर पहुंच चुकी हैं. पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. यूजर्स कमेंट में हंसी रोक नहीं पा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया- लीजेंड्री आंटी वापसी कर गईं.

यूजर्स कमेंट सेक्शन में मिथलेश भाटी की बातें सुनकर हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि बहुत दिनों के बाद इनको देख कर अच्छा लगा. दूसरे यूजर ने कहा कि लीजेंड्री आंटी ने अपना फेमस डॉयलाग दोबारा बोल दिया. कुछ लोगों ने आंटी को भूख हड़ताल पर बैठने के लिए कहा है.

सीमा-सचिन मामले में हुई थी फेमस

मिथलेश भाटी तब वायरल हुई थीं जब उन्होंने पड़ोस में रहने वाले सचिन मीणा को ‘लप्पू-सा’ बताया था. उस बयान के बाद वह नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर छा गई थीं. अब जंतर-मंतर पर पहुंचकर उन्होंने अपनी लोकप्रियता एक बार फिर साबित कर दी.



मिथलेश भाटी का ‘लप्पू-सा’ वाला बयान 2024 में सीमा हैदर-सचिन मीणा मामले के दौरान वायरल हुआ था. अब सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान उनका नया वीडियो देखकर लोग पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं.

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