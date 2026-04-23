हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRWest Bengal Election: पश्चिम बंगाल से अरविंद केजरीवाल को किसने दिया न्यौता? चुनाव प्रचार करने के लिए हो गए राजी

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल से अरविंद केजरीवाल को किसने दिया न्यौता? चुनाव प्रचार करने के लिए हो गए राजी

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में गुरुवार (23 अप्रैल) को पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग हुई. दूसरे फेज में 42 सीटों पर वोटिंग होगी. दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में केजरीवाल हिस्सा लेंगे.

By : बलराम पांडेय | Edited By: अजीत | Updated at : 23 Apr 2026 07:10 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल चुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के न्यौते पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे. अरविंद केजरीवाल 26-27 अप्रैल को TMC के पक्ष में प्रचार करेंगे. दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में केजरीवाल हिस्सा लेंगे.
 
पश्चिम बंगाल में गुरुवार (23 अप्रैल) को पहले चरण का चुनाव हो रहा है. पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है. दूसरे चरण में बची हुई 142 सीटों पर वोटिंग होगी. पहले चरण में शाम 5 बजे तक करीब 90 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई है. इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था. तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान हो रहा है. शाम पांच बजे तक तमिनलाडु में 82.24 फीसदी वोटिंग हुई है.

बंगाल में दूसरे फेज में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा. पश्चिम बंगाल के 16 जिलों में मतदान से 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा के 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 167 महिलाओं सहित 1,478 उम्मीदवारों के चुनावी किस्मत का फैसला होगा. भीषण गर्मी में भी मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में लाइन लगे नजर आए और जैसे-जैसे समय बीतता गया, वोटिंग की गति तेज होती गई.

मतदान के दौरान हुईं छिटपुट घटनाएं

बंगाल में पहले चरण में शाम तीन बजे तक 78.77 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने वोट डाला. इस दौरान हिंसा, मतदाताओं को डराने-धमकाने और भाजपा उम्मीदवारों पर हमले की छिटपुट घटनाएं भी सामने आईं. सुबह सात बजे वोटिंग शुरू हुई थी. पहले दो घंटे में 3.60 करोड़ मतदाताओं में से 18.76 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और धीरे-धीरे मतदान में तेजी आयी. सुबह 11 बजे तक 41.11 प्रतिशत और दोपहर एक बजे तक 62.18 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

सीएम ममता बनर्जी ने किया जीत का दावा

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार (23 अप्रैल) को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान दावा किया कि टीएमसी अभी से ही जीत की स्थिति में है. उन्होंने ये भी कहा, “मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है. मुझे कुर्सी नहीं चाहिए. यहां चुनाव जीतने के बाद सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर केंद्र की सत्ता पर जीत हासिल करेंगे.''

दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल सहित AAP नेताओं को जारी किया नोटिस, क्या है मामला?

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 23 Apr 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS West Bengal Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
West Bengal Election: पश्चिम बंगाल से अरविंद केजरीवाल को किसने दिया न्यौता? चुनाव प्रचार करने के लिए हो गए राजी
पश्चिम बंगाल से अरविंद केजरीवाल को किसने दिया न्यौता? चुनाव प्रचार करने के लिए हो गए राजी
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली में 44°C का टॉर्चर, AIIMS के बाहर तपते फुटपाथ पर जिंदगी, छांव ही मरीजों का आसरा
दिल्ली में 44°C का टॉर्चर, AIIMS के बाहर तपते फुटपाथ पर जिंदगी, छांव ही मरीजों का आसरा
दिल्ली NCR
दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल सहित AAP नेताओं को जारी किया नोटिस, क्या है मामला?
दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल सहित AAP नेताओं को जारी किया नोटिस, क्या है मामला?
दिल्ली NCR
IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला: आरोपी राहुल ने कोर्ट में कहा, 'मेरा इरादा सिर्फ...'
IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला: आरोपी राहुल ने कोर्ट में कहा, 'मेरा इरादा सिर्फ...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नन्या पांडे का कमबैक या एक और फ्लॉप? लक्ष्य के साथ जमी जोड़ी! | Khabar Filmy Hain
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का स्वाभिमान! पति के बैंक बैलेंस को ठुकरा करेगी काम, माँ ने भी छोड़ा साथ!
Lucknow: लखनऊ में धर्मयुद्ध का भव्य आयोजन लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह! | Grand cultural event Lucknow 2026
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Elections 2027: 'यूपी चुनाव में कांग्रेस को मिले 200 सीट नहीं तो...' अखिलेश यादव के पुराने दोस्त की पार्टी से उठी मांग
'यूपी चुनाव में कांग्रेस को मिले 200 सीट नहीं तो...' अखिलेश यादव के पुराने दोस्त की पार्टी से उठी मांग
आईपीएल 2026
IPL के खिलाफ बोल रहा था दिग्गज, केविन पीटरसन ने जमकर लगाई क्लास, कहा- तुम्हें IPL के बारे में...
IPL के खिलाफ बोल रहा था दिग्गज, केविन पीटरसन ने जमकर लगाई क्लास, कहा- तुम्हें IPL के बारे में
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
विश्व
Explained: ईरान को कैसे मिली ड्रोन-मिसाइल टेक्नोलॉजी? 4 दशक पहले इराक से शिकस्त से लिया सबक, अमेरिका का बड़ा हाथ
ईरान को कैसे मिली ड्रोन-मिसाइल टेक्नोलॉजी? 4 दशक पहले इराक से शिकस्त से लिया सबक
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026 Voting LIVE: बंगाल में वोटिंग खत्म, टूटे सारे रिकॉर्ड, हिंसा के बीच CRPF पर पथराव
LIVE: बंगाल में वोटिंग खत्म, टूटे सारे रिकॉर्ड, हिंसा के बीच CRPF पर पथराव
Results
UP Board Result 2026 12th Topper: यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget