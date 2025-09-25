अरविंद केजरीवाल का लद्दाख में हिंसा पर बड़ा बयान, '...अब चुप नहीं बैठा जा सकता'

लद्दाख के लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. केजरीवाल ने कहा कि आज लद्दाख में जो हो रहा है, वो बेहद चिंताजनक है. हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए.

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हमने अंग्रेज़ों से इसलिए आज़ादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेज़ों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले.''

आप नेता ने कहा, ''लेकिन आज बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है.''

...कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है- अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा, ''लद्दाख के लोग क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ़ अपनी वोट का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं. लेकिन बीजेपी उनकी आवाज़ दबा रही है. बार बार वादा कर के भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही.''

उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र जनता की आवाज़ है. और जब सरकार वही आवाज़ दबाने लगे तो जनता का ये कर्तव्य है कि वह और बुलंद आवाज़ में बोले. देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के ख़िलाफ़ अब चुप नहीं बैठा जा सकता. आज लदाख की लड़ाई, कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है.''

लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान बुधवार (24 सितंबर) को हिंसा भड़क उठी थी. हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए. इसके बाद प्रशासन ने लद्दाख में कर्फ्यू लगा दिया. इस दौरान 50 लोगों को हिरासत में लिया गया.

हिंसक घटनाओं के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया. वो 15 दिनों से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे.