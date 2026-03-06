हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: राधास्वामी सत्संग को लेकर इन रास्तों पर बदला रहेगा ट्रैफिक, लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

Delhi News: राधास्वामी सत्संग को लेकर इन रास्तों पर बदला रहेगा ट्रैफिक, लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

Delhi News In Hindi: दिल्ली में 6-8 मार्च तक राधास्वामी सत्संग के चलते ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी. लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद के चलते कई सड़कों पर डायवर्जन और भारी वाहनों पर पाबंदी रहेगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 06 Mar 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में स्थित राधास्वामी सत्संग कॉम्प्लेक्स में 6 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले राधास्वामी सत्संग ब्यास के बड़े धार्मिक कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. इस कार्यक्रम में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है.

इसी चलते कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा और कुछ जगहों पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी रोक भी लगाई जाएगी, ताकि भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था बनी रहे.

3 दिन चलेगा सत्संग, बड़ी संख्या में जुटेंगे श्रद्धालु

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक राधास्वामी सत्संग ब्यास का यह कार्यक्रम 6 मार्च से 8 मार्च तक छतरपुर क्षेत्र के भाटी माइंस स्थित राधास्वामी सत्संग परिसर में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. अनुमान है कि इनमें से करीब 80 हजार श्रद्धालु रात के समय भी परिसर में ठहर सकते हैं.

श्रद्धालुओं का आना 6 मार्च की सुबह करीब 5 बजे से शुरू होने की उम्मीद है. बड़ी संख्या में लोगों के आने को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना तैयार की है, ताकि आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति न बने.

इन सड़कों पर बढ़ सकता है ट्रैफिक दबाव

कार्यक्रम के दौरान भाटी माइंस इलाके में वाहनों की संख्या अचानक बढ़ने की संभावना है. इसके कारण छतरपुर रोड (एसएसएन मार्ग), भाटी माइंस रोड, महरौली-गुरुग्राम रोड और मंडी रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ सकता है.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर संभव हो तो इन मार्गों पर यात्रा करने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर जांच लें. साथ ही जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि अनावश्यक जाम से बचा जा सके.

भाटी माइंस रोड से होगी सत्संग परिसर में एंट्री

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सत्संग परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं और उनके वाहनों की एंट्री मुख्य रूप से भाटी माइंस रोड से कराई जाएगी. कार्यक्रम आयोजकों ने अलग-अलग प्रकार के वाहनों और आगंतुकों के लिए अलग प्रवेश व्यवस्था भी तैयार की है.

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे सुबह 5 बजे से पहले ही पहुंचने की कोशिश करें, ताकि कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में ज्यादा समय न लगे.

फरीदाबाद और गुरुग्राम की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खास रूट तय किया है. इन इलाकों से आने वाले लोगों को डेरा बॉर्डर के रास्ते भाटी माइंस स्थित सत्संग परिसर तक पहुंचने की सलाह दी गई है.

पुलिस का कहना है कि इस मार्ग का उपयोग करने से रास्ते में लगने वाले ट्रैफिक जाम से काफी हद तक बचा जा सकेगा और श्रद्धालु आसानी से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकेंगे.

भारी वाहनों पर अस्थायी पाबंदी

कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 6 मार्च से 8 मार्च तक रोजाना सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है.

यह प्रतिबंध भाटी माइंस रोड के उस हिस्से में लागू रहेगा जो छतरपुर रोड (एसएसएन मार्ग) से गुरुग्राम रोड के टी-पॉइंट तक जाता है. ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि इस दौरान छतरपुर रोड का उपयोग कम से कम करें.

भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा. मंडी रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को जोना पुर कट के जरिए महरौली-गुरुग्राम रोड की ओर भेजा जाएगा.

इसके अलावा बाढ़ रोड के पास मल्लू फार्म क्षेत्र से आने वाले वाहनों को भी भाटी माइंस रोड से जोना पुर की तरफ मोड़कर आगे महरौली-गुरुग्राम रोड की ओर भेजा जाएगा. इससे मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी.

पार्किंग की भी की गई खास व्यवस्था

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राधास्वामी सत्संग कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बड़ी पार्किंग व्यवस्था की गई है. यहां अलग-अलग प्रकार के वाहनों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई गई है.

इसके साथ ही परिसर और आसपास के क्षेत्रों में दिशानिर्देश देने वाले साइनबोर्ड भी लगाए गए हैं, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को रास्ता ढूंढने में परेशानी न हो. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे भाटी माइंस क्षेत्र में संभावित भीड़ को देखते हुए अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर करें.

जहां तक संभव हो, निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. इसके अलावा सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और जाम की स्थिति से बचा जा सके.

इमरजेंसी वाहनों को मिलेगी छूट

एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस दौरान सभी प्रतिबंधों से छूट दी गई है. जरूरत पड़ने पर ये वाहन बिना किसी रुकावट के निर्धारित मार्गों से गुजर सकेंगे.

फरीदाबाद से आने वाले इमरजेंसी वाहनों को डेरा मोड़ और मंडी बॉर्डर के रास्ते महरौली-गुरुग्राम रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. लोग ट्रैफिक से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट देख सकते हैं.

इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-25844444 पर भी संपर्क किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप नंबर 8750871493 पर भी ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

और पढ़ें
Published at : 06 Mar 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Delhi Traffic DELHI NEWS Radhaswami Satsang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: राधास्वामी सत्संग को लेकर इन रास्तों पर बदला रहेगा ट्रैफिक, लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद
दिल्ली: राधास्वामी सत्संग को लेकर इन रास्तों पर बदला रहेगा ट्रैफिक, लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद
दिल्ली NCR
Delhi News: 'कृपया इस्तीफा दे दीजिए लेकिन ट्रंप के सामने झुकिए मत' अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
'कृपया इस्तीफा दे दीजिए लेकिन ट्रंप के सामने झुकिए मत' अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
फांसी घर मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका, दिल्ली विधानसभा में नहीं मानी ये मांग
फांसी घर मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका, दिल्ली विधानसभा में नहीं मानी ये मांग
दिल्ली NCR
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की लिस्ट, मुमताज पटेल ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर उठाए सवाल
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की लिस्ट, मुमताज पटेल ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन
2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
मूवी रिव्यू
Jab khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी, आपको अपने परिवार के करीब लाने वाली फिल्म 
जब खुली किताब रिव्यू: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
लाइफस्टाइल
Foods That Help You Sleep: गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget