दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 8 मार्च को दिल्ली में कई बड़ी मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. यह कार्यक्रम सुबह दिल्ली के DDA उत्सव स्थल-3 यानी निरंकारी मंडल के सामने आयोजित होगा. इन परियोजनाओं से राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने की योजना है.

पिंक लाइन का नया सेक्शन- मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर

इस मौके पर DMRC की दो नई मेट्रो लाइनों के हिस्सों का उद्घाटन किया जाएगा. पहला कॉरिडोर मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर तक है जो दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन का हिस्सा है. इसकी लंबाई करीब 12.3 किलोमीटर है और इसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन बनाए गए हैं. इस सेक्शन के जुड़ने के बाद पिंक लाइन की कुल लंबाई करीब 71.56 किलोमीटर हो जाएगी. सबसे बड़ी बात यह है कि इससे दिल्ली को पहली बार पूरी तरह जुड़ी हुई रिंग मेट्रो जैसी सुविधा मिलेगी जिससे यात्रियों को बिना ज्यादा बदलाव किए शहर के कई हिस्सों तक पहुंचना आसान होगा.

मैजेंटा लाइन का विस्तार- दीपाली चौक से मजलिस पार्क

दूसरा कॉरिडोर दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक है जो दिल्ली मेट्रो मैजेंटा लाइन का विस्तार है. इसकी लंबाई करीब 9.92 किलोमीटर है और इसमें 7 एलिवेटेड स्टेशन बनाए गए हैं. इस विस्तार के बाद मैजेंटा लाइन की कुल लंबाई लगभग 49 किलोमीटर हो जाएगी. इन परियोजनाओं में इंजीनियरिंग के कई खास काम भी किए गए हैं. मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर में यमुना नदी पर नया पुल बनाया गया है और डबल-डेकर वायडक्ट तैयार किया गया है जिसमें ऊपर मेट्रो ट्रैक और नीचे सड़क फ्लाईओवर है.

फेज-V के तीन नए कॉरिडोर का शिलान्यास, 18,300 करोड़ होंगे खर्च

प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मेट्रो फेज-V (ए) के तहत तीन नए कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे. इनमें रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर, एरोसिटी से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 तक गोल्डन लाइन विस्तार और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक गोल्डन लाइन विस्तार शामिल हैं. इन सभी परियोजनाओं पर कुल मिलाकर 18,300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है.

फरीदाबाद, नोएडा के यात्रियों को भी होगा सीधा फायदा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन नई लाइनों से दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों के लोगों को भी फायदा होगा. फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के यात्री मेट्रो के जरिए सीधे एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे जबकि नोएडा से आने वाले यात्रियों को दक्षिण दिल्ली और एयरपोर्ट जाने में आसानी होगी. गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी और आज यह रोजाना लाखों लोगों को यात्रा की सुविधा देती है. नई परियोजनाओं से सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और ट्रैफिक व प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है.