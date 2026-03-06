'कृपया इस्तीफा दे दीजिए लेकिन ट्रंप के सामने झुकिए मत' अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान

मिडिल ईस्ट में इन दिनों काफी अफरा-तफरी मची हुई है. इस बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका का मूड बदल गया है. अमेरिका लंबे समय से रूस से तेल की खरीद रोकने को लेकर भारत पर दबाव बनाता रहा है. हालांकि, अब उसी अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों का वक्त और दिया है.

इस मुद्दे को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है. विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहा है, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर, कृपया इस्तीफा दे दीजिए पर ऐसे भारत मां का सर मत झुकाइए. सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है.

अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में मोदी सरकार पर निशाना साधा है. इस बीच उन्होंने लिखा कि भारत को रशिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है?

भारत को रशिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यो जरूरत है?



पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक, हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत… https://t.co/5Hk2ZOB5f3 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 6, 2026

उन्होंने आगे लिखा कि पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक, हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई.

'आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है'

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि पीएम मोदी आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस की वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं. भारत हजारों वर्ष पुराना देश है. भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान देश है. भारत ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा किये हैं. आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया. आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा.

आप नेता संजय सिंह ने बोला हमला

आप नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपने भारत का स्वाभिमान सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है. देश को मालूम है आप एप्सटीन फाइल्स में बुरी तरह फंस चुके हैं. आपका दोस्त अडानी यूएस में भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हुआ है.

उन्होंने आगे कहा कि अब आपको रूस से तेल खरीदने के लिए भी ट्रंप की अनुमति चाहिए. संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को इतना कायर और कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए आप स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे दो.