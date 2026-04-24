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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराघव चड्ढा और AAP छोड़ने वाले सांसदों पर अन्ना हजारे बोले, 'पार्टी सही चलती तो...'

राघव चड्ढा और AAP छोड़ने वाले सांसदों पर अन्ना हजारे बोले, 'पार्टी सही चलती तो...'

Raghav Chadha News: राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के अन्य 6 सांसदों के पार्टी छोड़ने के फैसले पर समाजसेवी अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 07:33 PM (IST)
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राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के सांसदों के पार्टी छोड़ने के फैसले पर अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी राय है कि उसे कहां जाना है, कहां रहना है. इसके लिए किसी को सख्ती करना ठीक नहीं है. उनको कुछ न कुछ दिक्कतें आई होगी इसलिए वो चले गए. कुछ न कुछ तो कारण होगा. उनको जहां जाना है, वहां जाएं. 

पार्टी सही चलती तो नहीं जाते- अन्ना हजारे

इसके आगे उन्होंने कहा, "अगर कोई पार्टी से अलग होता है तो दोष उनका है. पार्टी सही चलती तो नहीं जाते. स्वार्थ आ गया तो भूल जाते हैं. समाज और देश को भूल गए और सत्ता और पैसे के पीछे पिट गए तो इसके कारण गड़बड़ी हो गई."

बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा

पार्टी छोड़ने की घोषणा के कुछ देर बाद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राघव चड्ढा के साथ आप सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई. कुछ दिनों पहले ही अशोक मित्तल के यहां छापेमारी हुई थी.

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सात सांसदों ने छोड़ी पार्टी

राघव चड्ढा ने दावा किया कि उनके साथ कुल सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है. इसमें संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं. 

हालांकि अभी तीन ही सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं. स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ने की जानकारी देते हुए कहा कि वो अभी ईटानगर में हैं. राज्यसभा में आप के कुल 10 राज्यसभा सांसद हैं.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 24 Apr 2026 07:16 PM (IST)
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