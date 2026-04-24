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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRAAP को झटका देने के बाद सांसद स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान, 'मुझे बर्बाद करने की...'

AAP को झटका देने के बाद सांसद स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान, 'मुझे बर्बाद करने की...'

Swati Maliwal News: स्वाति मालीवाल ने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी आदर्शों से भटक चुकी है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 05:50 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी को झटका देने के बाद स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में आप में बढ़ता बेहिसाब भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, गुंडा तत्वों को बढ़ावा और पंजाब के साथ हो रही धोखेबाजी और लूट को देखते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया.

'मैंने हर चरण में पूरी ईमानदारी से योगदान दिया'

अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "साल 2006 में अपनी नौकरी छोड़कर मैंने देश सेवा का मार्ग चुना था. RTI आंदोलन, अन्ना आंदोलन, आम आदमी पार्टी के गठन और दिल्ली महिला आयोग में 8 साल निष्ठापूर्वक काम करते हुए, मैंने हर चरण में पूरी ईमानदारी और समर्पण से योगदान दिया."

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'आम आदमी पार्टी आदर्शों से भटक चुकी है'

स्वाति मालीवाल ने आगे कहा, "जिन सिद्धांतों, मूल्यों और ईमानदार राजनीति के संकल्प के साथ हमने यह सफर शुरू किया था, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके इशारे पर पूरी आम आदमी पार्टी उन आदर्शों से भटक चुकी है."

'मेरे साथ बुरी तरह मारपीट और अभद्रता की गई'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "मेरे साथ उनके आवास पर उनके इशारे पर बुरी तरह मारपीट और अभद्रता की गई. उन्होंने अपने गुंडे को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया और उसे बड़े-बड़े पदों से नवाज़ा. मुझे बर्बाद करने की धमकियां दी और हर संभव कोशिश की...मैं इस समय संसदीय समिति की बैठक के लिए इटानगर आई हुई थी. आज रात दिल्ली लौटने के बाद इस विषय पर विस्तार से बात करूंगी."

बीजेपी में शामिल हुए आप के सांसद

अपने ऐलान के थोड़ी देर बाद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हो गए. तीनों का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वागत किया. 

किन-किन सांसदों ने छोड़ा AAP का साथ?

  • राघव चड्ढा
  • अशोक मित्तल
  • संदीप पाठक
  • स्वाति मालीवाल
  • हरभजन सिंह
  • राजेंद्र गुप्ता
  • विक्रमजीत सिंह साहनी

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 24 Apr 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha Swati Maliwal Breaking News Abp News
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