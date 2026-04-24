AAP को झटका देने के बाद सांसद स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान, 'मुझे बर्बाद करने की...'

आम आदमी पार्टी को झटका देने के बाद स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में आप में बढ़ता बेहिसाब भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, गुंडा तत्वों को बढ़ावा और पंजाब के साथ हो रही धोखेबाजी और लूट को देखते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया.

'मैंने हर चरण में पूरी ईमानदारी से योगदान दिया'

अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "साल 2006 में अपनी नौकरी छोड़कर मैंने देश सेवा का मार्ग चुना था. RTI आंदोलन, अन्ना आंदोलन, आम आदमी पार्टी के गठन और दिल्ली महिला आयोग में 8 साल निष्ठापूर्वक काम करते हुए, मैंने हर चरण में पूरी ईमानदारी और समर्पण से योगदान दिया."

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'आम आदमी पार्टी आदर्शों से भटक चुकी है'

स्वाति मालीवाल ने आगे कहा, "जिन सिद्धांतों, मूल्यों और ईमानदार राजनीति के संकल्प के साथ हमने यह सफर शुरू किया था, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके इशारे पर पूरी आम आदमी पार्टी उन आदर्शों से भटक चुकी है."

साल 2006 में अपनी नौकरी छोड़कर मैंने देश सेवा का मार्ग चुना था। RTI आंदोलन, अन्ना आंदोलन, आम आदमी पार्टी के गठन और दिल्ली महिला आयोग में 8 साल निष्ठापूर्वक काम करते हुए, मैंने हर चरण में पूरी ईमानदारी और समर्पण से योगदान दिया।



जिन सिद्धांतों, मूल्यों और ईमानदार राजनीति के संकल्प… — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) April 24, 2026

'मेरे साथ बुरी तरह मारपीट और अभद्रता की गई'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "मेरे साथ उनके आवास पर उनके इशारे पर बुरी तरह मारपीट और अभद्रता की गई. उन्होंने अपने गुंडे को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया और उसे बड़े-बड़े पदों से नवाज़ा. मुझे बर्बाद करने की धमकियां दी और हर संभव कोशिश की...मैं इस समय संसदीय समिति की बैठक के लिए इटानगर आई हुई थी. आज रात दिल्ली लौटने के बाद इस विषय पर विस्तार से बात करूंगी."

बीजेपी में शामिल हुए आप के सांसद

अपने ऐलान के थोड़ी देर बाद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हो गए. तीनों का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वागत किया.

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