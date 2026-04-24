Raghav Chadha News: कांग्रेस ने किया बड़ा दावा, '7 सांसद ही नहीं, AAP के 50 विधायक भी...'
Raghav Chadha Joins BJP: राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक आप के तीनों राज्यसभा सांसद शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए.
आम आदमी पार्टी को लगे सियासी झटके के बीच कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने दावा किया कि सिर्फ सात सांसद ही नहीं बल्कि 50 विधायक भी आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं. वडिंग ने कहा कि जब पैसा विचारधारा पर हावी हो जाए, तो यही होता है.
'आप पैसा देखकर जब राज्यसभा मेंबर...'
वडिंग ने कहा, "मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सचेत रहे. ऐसा न हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं. ये तो सांसद गए हैं. जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको सांसद बनाया गया, फिर तो ऐसा होना ही था. जब विचारधारा नहीं है, आप लोग पैसा देखकर जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनके कई तरीके की मदद लोगे तो ऐसा होना ही था."
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'अन्य दलों को इससे सीख लेनी चाहिए'
इसके आगे उन्होंने कहा, "मुझे तो चिंता है कि कहीं इसी तरीके से विधायक न भाग जाएं. क्योंकि कइयों को डर है, कई पार्टी से रूठे हुए हैं. मैं समझता हूं कि इससे अन्य दलों को भी सीख लेनी चाहिए. इन राज्यसभा सांसदों की पंजाब में कोई प्रासंगिकता तो है नहीं. जब इनको सांसद बनाया गया था तो ये नाम किसी ने सुने ही नहीं थे. राघव चड्ढा और संदीप पाठक का पंजाब से कोई ताल्लुकात नहीं हैं. सैनी साहब दिल्ली में रहते हैं."
'हमें कोई फर्क नहीं पड़ता'
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं चुनोगे तो पार्टियों के साथ ऐसा ही होगा. उन्होंने कहा, "हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा माल झाड़ू के पास रहे या बीजेपी के साथ चला जाए. हमारे साथ तो पैसे वाले हैं ही नहीं. हमारे साथ तो आम लोग हैं. हमने हरियाणा के एक गरीब-दलित और यूनियन लीडर को राज्यसभा का सदस्य बनाया. हमने हिमाचल कांग्रेस के जिला प्रधान को राज्यसभा का सदस्य बनाया."
आप के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर उन्होंने कहा, "ये तो आपके ही बंदे थे. आपने बड़े-बड़े घर दिए थे. आपने सिक्योरिटी दी थी...आपने कौन सा फ्री में उनको सांसद बनाया था, दुनिया जानती है."
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Source: IOCL