दिल्ली में मानसूनी बारिश जारी, छाये रहेंगे बादल, जानें ताजा अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना आज भी बना हुआ है. सुबह से ही बादल आसमान में छाये हुए हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज भी दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान लगाया है. विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

IMD के अनुसार, बुधवार (5 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 32.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम था. इस दौरान दिनभर आसमान में बादल छाये रहे और सुबह से दोपहर के बीच शहर के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्जी की गई.

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Delhi: Heavy waterlogging of 2–3 feet was reported on the main roads of Tughlakabad following rain. The water accumulation has disrupted traffic movement and caused inconvenience to commuters and residents pic.twitter.com/rrpN1p8lVW — IANS (@ians_india) August 5, 2026

बारिश के बाद जलभराव से बढ़ी परेशानी

पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली कड़कने के साथ बारिश दर्ज की गई है. वहीं, बारिश के बाद तुगलकाबाद की मुख्य सड़कों पर 2-3 फीट तक पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही बाधित हुई है और यात्रियों व स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके अलावा दिल्ली का महरौली-बदरपुर रोड पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली.

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही. शहर में नमी का स्तर काफी अधिक बना हुआ है, जिससे बारिश के बीच उमस लोगों को थोड़ा परेशान कर रही है. पिछले 24 घंटों के दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 74 प्रतिशत रहा.

कहीं बारिश कहीं गर्मी

भारतीय मौसम विभाग के (IMD) के अनुसार, बुधवार को सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच 15.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. सुबह 8:30 बजे तक के 24 घंटे के के दौरान 10.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है. दिन के समय में 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच लोधी रोड में सबसे अधिक 38.7 मिमी बारिश दर्ज की गई. हालांकि, रिज इस दौरान सबसे गर्म रहा और यहां अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

विभाग के अनुसार, आज गुरुवार (6 अगस्त) को आसमान में बादल छाये रहेंगे. पूर्वाह्न से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में हल्की से हल्की और कुछ जगहों पर मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. इसके बाद रात के समय भी बारिश का एक और दौर आने की संभावना है. आज अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. विभाग का पूर्वानुमान है कि 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वो घर से निकलने से पहले पहले अपने मार्ग पर ट्रैफिक एडवाइजरी जरुर चेक कर लें. प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी सलाहों का पालन करने और ऐसे इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है, जहां अक्सर जलभराव की समस्या रहती है.

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