दिल्ली: AAP का बड़ा एक्शन, 3 एमसीडी पार्षद पार्टी से सस्पेंड, इस वजह से हुई कार्रवाई

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम (MCD) की तीन महिला पार्षदों को पार्टी से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में ये कार्रवाई हुई है.

आम आदमी पार्टी ने गुरुवार (16 जुलाई) को निर्मला देवी (शर्मा), कृष्णा राघव, सुल्ताना आबाद को पार्टी से सस्पेंड किया है. पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में इन तीनों पार्षदों के निलंबन की जानकारी दी गई है. इस आदेश पर सौरभ भारद्वाज के हस्ताक्षर हैं.

वहीं पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इसको लेकर अपने एक्स हैंडल पर लिखा है. उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा कि एमसीडी की तीन पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है.

वार्ड कमेटी के चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी

बता दें कि बीजेपी ने बुधवार (15 जुलाई) को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 वार्ड समितियों में से 10 में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की और निगम की स्थायी समिति की छह सीट में से पांच सीट हासिल कीं. वहीं आम आदमी पार्टी (आप) ने शेष दो वार्ड समितियों के अध्यक्ष पद और स्थायी समिति की एक सीट पर जीत हासिल की.

इन नतीजों के साथ भाजपा ने 18 सदस्यीय स्थायी समिति में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. अब इस समिति में बीजेपी के 12 और ‘आप’ के छह सदस्य हैं.

(अपडेट जारी है)