कांवड़ यात्रा: दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को लेकर बड़ा ऐलान

30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को देखते हुए एनसीआरटीसी ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. 14 अगस्त तक रोजाना 52 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी, जिससे ट्रेनों की उपलब्धता हर 10 मिनट की बजाय हर 8 मिनट पर होगी. बढ़ती भीड़ और सड़क यातायात पर पड़ने वाले दबाव के बीच यह फैसला लाखों यात्रियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई से होने के साथ ही हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर रोजाना 52 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स संचालित करने का निर्णय लिया है. यह व्यवस्था 30 जुलाई से 14 अगस्त तक सराय काले खां और मोदीपुरम के बीच पूरे कॉरिडोर पर लागू रहेगी.

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अब हर 8 मिनट पर मिलेगी नमो भारत ट्रेन

फिलहाल नमो भारत ट्रेनें हर 10 मिनट के अंतराल पर संचालित हो रही हैं. अतिरिक्त ट्रिप्स शुरू होने के बाद यात्रियों को हर 8 मिनट पर ट्रेन उपलब्ध होगी. यदि कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या अनुमान से अधिक बढ़ती है तो एनसीआरटीसी जरूरत के अनुसार ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाने पर भी विचार करेगा.

रोजाना करीब 1 लाख यात्री करते हैं सफर

इस समय दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर औसतन करीब एक लाख यात्री प्रतिदिन सफर कर रहे हैं. कांवड़ यात्रा के दौरान इस संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसी वजह से यात्रियों की सुविधा और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की गई है.

मेरठ मेट्रो की सुविधा भी रहेगी उपलब्ध

पूरे नमो भारत कॉरिडोर के साथ-साथ मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक मेरठ मेट्रो का संचालन भी जारी रहेगा. इससे मेरठ शहर के भीतर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सुगम और तेज परिवहन सुविधा मिलती रहेगी.

कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात पुलिस कई प्रमुख मार्गों पर एकतरफा यातायात लागू करती है या जरूरत पड़ने पर कुछ सड़कों को अस्थायी रूप से बंद भी कर देती है. ऐसे में सड़क मार्ग पर सफर लंबा और अनिश्चित हो जाता है. इस स्थिति में नमो भारत अपनी तेज गति, समयबद्ध संचालन और विश्वसनीय सेवा के कारण यात्रियों के लिए सबसे सुविधाजनक विकल्प बनकर उभरती है. इसका सबसे अधिक लाभ रोजाना दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और अन्य नियमित यात्रियों को मिलेगा.

कुछ स्टेशनों पर पार्किंग प्रभावित हो सकती है

एनसीआरटीसी ने बताया है कि सड़क बंद रहने की स्थिति में कुछ नमो भारत स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा सीमित समय के लिए प्रभावित हो सकती है. ऐसी परिस्थिति बनने पर यात्रियों को पहले से सूचना दी जाएगी. यात्रियों की सुरक्षा और सुचारु संचालन के लिए दिल्ली में सीआईएसएफ तथा उत्तर प्रदेश में यूपीएसएसएफ के सहयोग से आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों को न्यूनतम असुविधा का सामना करना पड़े.

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