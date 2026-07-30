HPV वैक्सीन अभियान पर रोक की थी मांग, दिल्ली HC ने किया मना, जारी रहेगा कैंपेन

दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोरियों को लगाए जा रहे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन (HPV) गार्डासिल पर फिलहाल रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए रिकॉर्ड और आंकड़ों से ऐसा नहीं लगता कि इस वैक्सीन से कोई तात्कालिक नुकसान हो रहा है. इसलिए इस स्तर पर टीकाकरण अभियान पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं बनता.

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि हो सकता है कि लंबे समय के फायदे पर बाद में विचार करना पड़े लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे लगे कि वैक्सीन से तुरंत कोई नुकसान हो रहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन शुरू करने का फैसला सही था या नहीं इस पर बाद में विस्तार से सुनवाई होगी लेकिन फिलहाल टीकाकरण पर रोक नहीं लगाई जाएगी.

केंद्र बोला- दुनिया में 55 करोड़ लोगों ने लगवाई वैक्सीन

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि दुनिया भर में 55 करोड़ से अधिक लोगों को HPV वैक्सीन लगाई जा चुकी है. सरकार टीकाकरण के दौरान सभी जरूरी सावधानियां और सुरक्षा उपाय अपना रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि जब रिकॉर्ड में तत्काल नुकसान का कोई आधार नहीं दिख रहा है तो वैक्सीन रोकने की जरूरत नहीं है.

याचिका में उठाए गए गंभीर सवाल

यह जनहित याचिका डॉ. सुजाता मित्तल ने दाखिल की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि देशभर में 14 साल के आसपास की लड़कियों को स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के जरिए HPV वैक्सीन लगाने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन माता-पिता की पूरी और सूचित सहमति सुनिश्चित नहीं की जा रही. याचिका में कहा गया है कि इससे किशोरियों के शारीरिक स्वायत्तता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है.

याचिकाकर्ता का दावा है कि कई जगह स्वास्थ्यकर्मियों को टीकाकरण के लक्ष्य दिए गए हैं.. जिसके कारण किशोरियों पर वैक्सीन लगवाने का दबाव बनाया जा रहा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे संवेदनशील कार्यक्रम में अभिभावकों की स्पष्ट सहमति और वैज्ञानिक सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन होना चाहिए.

तमिलनाडु समेत कई मामलों का हवाला

याचिका में मार्च 2026 में तमिलनाडु की एक 14 वर्षीय लड़की के HPV वैक्सीन लगने के बाद गंभीर रूप से बीमार होने का दावा किया गया है. इसके अलावा ग्वालियर और बिहार के कुछ मामलों का भी हवाला देते हुए कहा गया कि इन घटनाओं से वैक्सीन की सुरक्षा और टीकाकरण के बाद निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं.

याचिका में कहा गया है कि HPV एक यौन संपर्क से फैलने वाला वायरस है और इसके अधिकांश संक्रमण बिना इलाज के अपने आप ठीक हो जाते हैं. इसमें यह भी तर्क दिया गया कि सर्वाइकल कैंसर के पीछे केवल HPV ही नहीं, बल्कि कम उम्र में शादी, बार-बार गर्भधारण, कई यौन साथी, धूम्रपान, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, कुपोषण और खराब स्वच्छता जैसे कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं. ऐसे में केवल वैक्सीन को समाधान के रूप में पेश करना उचित नहीं है.

अभी जारी रहेगा टीकाकरण अभियान

फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि HPV वैक्सीन लगाने का अभियान जारी रहेगा. हालांकि अदालत ने यह भी संकेत दिया कि याचिका में उठाए गए सहमति, सुरक्षा और वैज्ञानिक आधार जैसे मुद्दों पर आगे विस्तार से सुनवाई की जाएगी. फिलहाल, अदालत ने केंद्र सरकार के रिकॉर्ड को देखते हुए टीकाकरण कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.