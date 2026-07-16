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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोनम वांगचुक पर कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, 'आप अनशन तो कर रहे हो लेकिन...'

सोनम वांगचुक पर कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, 'आप अनशन तो कर रहे हो लेकिन...'

Sonam Wangchuk Hunger Strike: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर कहा कि हम लोगों को अभी बहुत लड़ाइयां इकट्ठा होकर लड़नी है. कई और मुद्दों पर संघर्ष करना है, आपकी जरूरत है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 16 Jul 2026 05:16 PM (IST)
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सोनम वांगचुक के अनशन पर सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक अनशन तो कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं लेकिन जो सरकार आपको सुनने ही नहीं वाली फिर आप अपनी जान क्यों देंगे. सिब्बल ने कहा कि अभी तो हमें कई और मुद्दों पर संघर्ष करना है, आपकी जरूरत है. 

कपिल सिब्बल ने कहा, 'जनता उनके प्रति इस नजरिए से देखती है कि ऐसे ही लोग हिंदुस्तान में होने चाहिए जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं. हम लोगों को अभी तो बहुत लड़ाइयां इकट्ठा होकर लड़नी है. मैंने गीतांजली (सोनम वांगचुक की पत्नी) जी से कहा कि आप जाकर कहें कि वो इसे वापस लें. ये बड़ा मुद्दा है लेकिन कई मुद्दों में से एक मुद्दा है."

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 16 Jul 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Kapil Sibal Hunger Strike Sonam Wangchuk DELHI NEWS
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