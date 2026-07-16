सोनम वांगचुक पर कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, 'आप अनशन तो कर रहे हो लेकिन...'

सोनम वांगचुक के अनशन पर सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक अनशन तो कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं लेकिन जो सरकार आपको सुनने ही नहीं वाली फिर आप अपनी जान क्यों देंगे. सिब्बल ने कहा कि अभी तो हमें कई और मुद्दों पर संघर्ष करना है, आपकी जरूरत है.

कपिल सिब्बल ने कहा, 'जनता उनके प्रति इस नजरिए से देखती है कि ऐसे ही लोग हिंदुस्तान में होने चाहिए जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं. हम लोगों को अभी तो बहुत लड़ाइयां इकट्ठा होकर लड़नी है. मैंने गीतांजली (सोनम वांगचुक की पत्नी) जी से कहा कि आप जाकर कहें कि वो इसे वापस लें. ये बड़ा मुद्दा है लेकिन कई मुद्दों में से एक मुद्दा है."