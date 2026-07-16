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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोनम वांगचुक से मिले अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस का जिक्र कर मोदी सरकार को चेताया

सोनम वांगचुक से मिले अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस का जिक्र कर मोदी सरकार को चेताया

Sonam Wangchuk News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार कॉकरोच जनता पार्टी की बात सुन ले, सोनम वांगचुक की बात सुन ले, नहीं तो ये सरकार भी नहीं बचेगी.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 16 Jul 2026 06:49 PM (IST)
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जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की. केजरीवाल ने कहा कि वो सोनम वांगचुक को सलाम करते हैं जो देश के बच्चों के लिए अनशन कर रहे हैं. हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार किया, उन्हें भी सलाम है.

'धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए'

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "4 अप्रैल 2011 के दिन यहां अन्ना हजारे बैठे थे. 2011 में तब की सरकार (कांग्रेस नेतृत्व वाली) बहुत अहंकार में थी. तीन साल बाद उनकी सरकार नहीं बची. आज 2026 है, अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो 2029 में इनकी भी सरकार नहीं बचेगी. धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए.'' 

'सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो ये सरकार भी नहीं बचेगी'

उन्होंने कहा, ''मैं इस सरकार को कहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो ये सरकार भी नहीं बचेगी. धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए."

देश का युवा कब तक बर्दाश्त करेगा- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा, ''नीट का पेपर लीक हुआ उन्होंने क्या किया? 2024 पेपर लीक का जो मास्टर माइंड था उसको बेल कर दी. देश का युवा कब तक बर्दाश्त करेगा? नीट के पेपर के बाद 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली लेकिन इनके ऊपर जूं नहीं रेंगी. इन्होंने उनके खिलाफ FIR तक नहीं की, गिरफ्तार तो दूर की बात है.'' 

इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा- अरविंद केजरीवाल

अगले साल फिर पेपर लीक होगा और अगले साल बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे. इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा. लद्दाख और देश के लिए उन्होंने पहले भी कई अनशन किए. मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 20 तारीख को यहां पहुंचें.''

पेपर लीक होने से बच्चों का आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगा- केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, '' मैंने भी आईआईटी का पेपर दिया था लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे. मेरे दोनों बच्चों आईआईटी से हैं, मेरे बच्चों के टाइम पर भी पेपर लीक नहीं होते थे लेकिन आज जिस तरह से कुछ सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है. ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है. हर साल पेपर लीक हो रहे हैं. पेपर लीक होते हैं, कमेटी बनती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल मिल जाती है और फिर अगले साल पेपर लीक की तैयारी शुरू हो जाती है.''

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 16 Jul 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk ARVIND KEJRIWAL
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