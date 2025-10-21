हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'दिवाली के बाद भी नहीं हुई कृत्रिम बारिश', दिल्ली में प्रदूषण पर AAP ने सरकार को घेरा

'दिवाली के बाद भी नहीं हुई कृत्रिम बारिश', दिल्ली में प्रदूषण पर AAP ने सरकार को घेरा

Delhi Pollution: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए थे कि दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन कराकर हवा साफ कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Oct 2025 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है. शहर की हवा जहरीली हो चुकी है, बावजूद इसके कृत्रिम वर्षा का सरकारी वादा पूरा नहीं किया गया. इसी मुद्दे पर दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेरते हुए आम आदमी पार्टी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. 

आप नेताओं ने सवाल किया है कि जब प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए कृत्रिम वर्षा (आर्टिफिशियल रेन) का दावा किया गया था, तो फिर उसे अमल में क्यों नहीं लाया गया.

कहां गई कृत्रिम वर्षा की घोषणा- सौरभ भारद्वाज

आप के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार (21 अक्टूबर) को बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए थे कि दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन कराकर हवा साफ कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. भारद्वाज ने पूछा कि क्या बीजेपी सरकार चाहती है कि दिल्लीवासी बीमार पड़ें और निजी अस्पतालों का रुख करें?

सरकारी अस्पतालों पर प्रहार, प्राइवेट लॉबी से सांठगांठ का आरोप

भारद्वाज ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार की निजी अस्पतालों के साथ गहरी साठगांठ है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार निजी अस्पतालों का उद्घाटन कर रही हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं घटाई जा रही हैं. दवाइयां खत्म की जा रही हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं और इलाज के इंतज़ाम कम किए जा रहे हैं. उनका कहना था कि यह सब सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है ताकि निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को मुनाफा मिले.

प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर उठाये सवाल

दिवाली पर ग्रीन पटाखों के साथ प्रतिबंधित पटाखों के खुलेआम बिकने पर भी आप नेता ने सरकार को घेरा. सौरभ भारद्वाज ने कहा, पटाखा लॉबी को करोड़ों का फायदा हुआ है. सवाल यह है कि यह फायदा किसे बांटा गया? पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अगर प्रतिबंधित पटाखे बिके, तो यह सीधी साठगांठ का मामला है. उन्होंने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, तो बाकी पटाखों की बिक्री कैसे हुई?

एक्यूआई नहीं बोल पाईं सीएम- सौरभ भारद्वाज 

सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, जिस सरकार की मुख्यमंत्री को एक्यूआई भी सही से बोलना नहीं आता, वो आईक्यू, एआईक्यू, क्यू पता नहीं क्या बोलती हैं. उनसे प्रदूषण नियंत्रण की क्या उम्मीद की जाए?”
उन्होंने कहा कि बीजेपी अब वही डिफोमिंग एजेंट यमुना में डालकर दिखावा कर रही है, जिसके इस्तेमाल पर पहले वह आम आदमी पार्टी को कोसती थी.

सरकार छिपा रही प्रदूषण डेटा?

भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि अब यह लगभग तय है कि बीजेपी सरकार का पटाखा लॉबी के साथ समझौता है. उन्होंने कहा, दिवाली की रात पीएम2.5 और पीएम10 का डेटा उपलब्ध क्यों नहीं है? डीपीसीसी के कई मॉनिटरिंग स्टेशन से जानकारी गायब क्यों थी? क्या सरकार अब प्रदूषण के आंकड़ों से छेड़छाड़ कर रही है?

हाथ पर हाथ धरे बैठी है बीजेपी सरकार- गोपाल राय

दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण रेड जोन में पहुंच गया है, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है. उन्होंने कहा बीते 20 दिनों में सरकार ने न तो कोई ठोस कदम उठाया और न ही कोई प्रभावी बातचीत की. जबकि विंटर एक्शन प्लान भी देर से घोषित किया गया.

गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई बहाना नहीं बचा है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र सभी जगह बीजेपी की ही सरकार है. उन्होंने कहा, अगर प्रदूषण बाहरी इलाकों से आता है, तो भी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है. बीजेपी सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि, तुरंत प्रभावी कदम उठाए, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है.

और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 06:33 PM (IST)
Tags :
Delhi News Delhi Pollution BJP AAP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
ट्रेंडिंग
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
रिलेशनशिप
Relationship: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
जनरल नॉलेज
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget