एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत बनाम पाकिस्तान था. यूं तो दशकों से Ind vs Pak का मैच दोनों देशों के लिए उत्साह से भरा होता है, लेकिन इस बार का मैच विवादों में घिरा रहा. यूं तो भारत की जीत पर देशभर में कई जगह देर रात जश्न मना और पटाखे फोड़े गए. हालांकि, विपक्ष दल अब भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इंडिया को यह सीरीज़ नहीं खेलनी चाहिए थी.

इस बीच कई नए मुद्दे खड़े हुए जब हमारे खिलाड़ियों ने पाक की टीम से हाथ नहीं मिलाया और फाइनल मैच जीतने के बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तान के गृहमंत्री के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसे पहलाम हमले के विरोध का बड़ा तरीका माना गया और टीम के इस कदम को खूब सराहा गया. हालांकि, विपक्ष अभी भी केंद्र सरकार और क्रिकेट एसोसिएशन पर भड़का हुआ है.

क्या भारत-पाक मैच से मिला पैसा पहलगाम के पीड़ितों को जाएगा?

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने एआई से सवाल किया था कि भारत बनाम पाक एशिया कप में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ. उन्होंने जवाब मिला- 490 करोड़ रुपये से लेकर 630 करोड़ रुपये तक. इस जवाब का स्क्रीशॉट डालकर सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और क्रिकेट एसोसिएशन पर निशाना साधा.

आप नेता ने कहा कि अगर पहलगाम हमले के मारे गए लोगों के परिवारों को यह वो पैसा बांटा जाएगा तो हर परिवार को 19 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं. क्या बीजेपी सरकार यह पैसा उन्हें देगी?

सौरभ भारद्वाज ने हाथ मिलाने का वीडियो भी किया शेयर

वहीं, एक वीडियो शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने इंडियन क्रिकेट टीम, क्रिकेट एसोसिएशन और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. इस वीडियो में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाते दिख रहे हैं.

वीडियो शेयर कर सौरभ भारद्वाज ने लिखा, "देखिए सीरीज़ की शुरुआत में, अभी 15 दिन पहले, पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया गया और फोटो भी खिंचवाई गई. भारत में मैच का विरोध हुआ तो खिलाड़ियों को नई स्क्रिप्ट दे दी गई ताकि देश में प्रोपेगंडा चला सकें."

इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी, तो होटल ले गए मोहसिन नकवी

एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) प्रमुख और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद से नए विवाद ने जन्म ले लिया. दरअसल, भारत ने ट्रॉफी ली नहीं तो नकवी उसे ट्रॉफी अपने होटल ले गए. इस पर अब बीसीसीआई भड़क गया है.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड इस मामले पर नवंबर में होने वाली आईसीसी बैठक में बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराएगा. भारत ऐसे व्यक्ति के हाथ से ट्रॉफी नहीं ले जिसके देश ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ी हुई है. ट्रॉफी न लेना एक बात है, लेकिन उनका यूं ट्रॉफी और मेडल होटल ले जाना बचकाना और अस्वीकार्य है.