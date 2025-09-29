हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRफरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड

फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड

Chaitanyanad Saraswati: चैतन्यानंद पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है. पूछताछ में जितने भी सवाल पूछे गए, वह एक ही जवाब दे रहा है और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहा है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 29 Sep 2025 10:18 AM (IST)
दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक आश्रम का संचालक बड़े स्तर पर लड़कियों से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोपी पाया गया है. बाबा का नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिसपर एक या दो नहीं बल्कि 35 से ज्यादा छात्राओं और महिलाओं ने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चैतन्यानंद को अरेस्ट किया है. कोर्ट में पेशी के बाद बाबा चैतन्यानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई. 

पुलिस सूत्रों की मानें तो बाबा चैतन्यानंद पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है. पुलिस स्टेशन आने के चैतन्यानंद ने शाम होते ही फल और अन्न की डिमांड रख दी. उसे खाने में फल दिया गया और फिर पानी दिया गया. 

हर सवाल का दे रहा एक ही जवाब

दिल्ली पुलिस के DCP, ACP और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर ने चैतन्यानंद से पूछताछ की, जो करीब 2 घंटे तक चली, लेकिन चैतन्यानंद सहयोग नहीं कर रहा. हर बार वो पुलिस को यही बता रहा है कि उसके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं. 

24 घंटे तैनात रहेंगे दो पुलिसकर्मी

चैतन्यानंद को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ले जाया गया है, जहां CCTV की मदद से उसपर नजर रखी जा रही है. लॉकअप में उसके लिए एक चादर और एक कंबल रखा गया है. पुलिस के सूत्रों की मानें तो 24 घंटे चैतन्यानंद की सुरक्षा में 2 पुलिस का स्टाफ तैनात रहेंगे. 

फरार होने के बाद भी इंस्टीट्यूट पर नजर रख रहा था चैतन्यानंद

चैतन्यानंद छेड़खानी मामले में पुलिस द्वारा की जा रही जांच में बड़ी बात सामने आई है. पुलिस को पता लगा है कि चैतन्यानंद फरारी के दौरान भी इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर नजर रख रहा था. फरार रहते हुए चैतन्यानंद सस्ते होटल में रुकता था. वो सस्ते होटल जहां कोई CCTV कैमरे न हो. होटल बुकिंग चैतन्यानंद के चेले करवाते थे. 

अब पुलिस चैतन्यानंद के मददगारों की जानकारी जुटा रही है. पिछले 40 दिन में चैतन्यानंद ने 13 होटल बदले और ज्यादातर साधुओं के बीच छिपा रहा. पूछताछ के दौरान सुबह से ही चैतन्यानंद को घबराहट हो रही थी. वह यह बात बार-बार कह रहा है. 

फोन का पासवर्ड भूलने का बहाना

पुलिस ने जब उसके फोन की जांच करने की बात कही तो चैतन्यानंद बार-बार कहने लगा कि वह पासवर्ड भूल गया है. इसके बाद पुलिस ने चैतन्यानंद के 3 मोबाइल फोन और एक iPad को फॉरेंसिंक जांच के लिए लैब भेजा है.

Published at : 29 Sep 2025 10:12 AM (IST)
DELHI NEWS DELHI POLICE Swami Chaitanyanad Saraswati
