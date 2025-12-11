AAP सांसद संजय सिंह बोले- '25 मौतों के जिम्मेदार बच कैसे गए, गोवा से भगाने में किसका हाथ'

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने लूथरा ब्रदर्स की थाईलैंड से गिरफ्तारी और उनके भारत से भागने के मामले पर कड़ा बयान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल उनकी भागदौड़ नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ लोगों के हाथ भी थे. संजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं होता, तो वे गोवा से भाग ही नहीं पाते.

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये लोग सिर्फ ऐसे भारत से भागे नहीं. यह देखना जरूरी है कि किस-किस के हाथ इस मामले में थे. बिना बीजेपी सरकार के मदद के ये लोग गोवा से भाग नहीं सकते थे. उन्होंने कहा कि इंडिगो की फ्लाइट आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, देश के लोग परेशान हैं, 25 लोगों की जान गई और इनकी लापरवाही से हादसा हुआ. फिर ये लोग इंडिगो फ्लाइट से भाग गए और सरकार कुछ नहीं कर पाई.

#WATCH | Delhi: On the detention and deportation of Luthra Brothers from Thailand, AAP MP Sanjay Singh says, "They didn't just flee from India like that; there should also be an investigation into whose hands were involved in driving them away. Without the support of the BJP… pic.twitter.com/OJxKxxsjax — ANI (@ANI) December 11, 2025

लूथरा ब्रदर्स को जल्द लाया जाए वापस- संजय सिंह

सांसद ने यह भी कहा कि यह अच्छी बात है कि लूथरा ब्रदर्स को आखिरकार पकड़ लिया गया. उन्होंने मांग की कि इन्हें जल्द भारत वापस लाया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. संजय सिंह का कहना है कि इस मामले की जांच में यह देखा जाना चाहिए कि किन-किन लोगों ने इनको देश छोड़ने में मदद की और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए.

लूथरा ब्रदर्स पर हो ठोस कार्रवाई- संजय

संजय सिंह ने कहा कि इस घटना ने न केवल देशवासियों की सुरक्षा और भरोसे को झकझोर दिया है, बल्कि यह दर्शाता है कि सत्ता में बैठे लोग और सरकारी तंत्र आम जनता के हित की बजाय कुछ खास लोगों की मदद में लगे हुए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे लोग कानून की आंख में नहीं अंधेरे में भाग सकें और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो.

इस मामले में पारदर्शी की जाए जांच- संजय

सांसद ने यह भी कहा कि लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी से यह संदेश जाता है कि अपराध और लापरवाही की कोई जगह नहीं है, चाहे किसी का राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव कितना भी बड़ा क्यों न हो. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले में तुरंत और पारदर्शी जांच की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो.

इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि AAP इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और लूथरा ब्रदर्स के भागने और उनके पीछे लगे राजनीतिक कनेक्शन को उजागर करने की कोशिश कर रही है. सांसद संजय सिंह का जोर इस बात पर है कि देश की जनता को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं.

