Maharashtra: शिवसेना कार्यकर्ता के पिता की सर्जरी के बाद मौत, समर्थकों ने अस्पताल में काटा बवाल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे के हडपसर स्थित सह्याद्री अस्पताल में सर्जरी के दौरान एक मरीज की मौत के बाद शुक्रवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया. मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की. घटना के बाद अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जुट गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.

सर्जरी के दौरान हुई मौत

जानकारी के अनुसार, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के पदाधिकारी अजय सपकाल के पिता पिछले कुछ दिनों से सह्याद्री अस्पताल में भर्ती थे. बुधवार को उनकी सर्जरी के दौरान मौत हो गई. परिवार का कहना है कि यह एक सामान्य अल्सर ऑपरेशन था, जिसमें ज्यादा जोखिम नहीं था, लेकिन इलाज के दौरान हुई कथित लापरवाही के कारण मरीज की जान चली गई.

मौत की खबर मिलते ही सपकाल के परिजन और समर्थक गुस्से में आ गए. उन्होंने अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे कांच को स्टील के कूड़ेदान और लोहे की छड़ों से तोड़ दिया. टूटे शीशे के टुकड़े पूरे गेट पर फैल गए. अस्पताल में कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

अजय सपकाल ने लगाया आरोप

मीडिया से बात करते हुए अजय सपकाल ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, “मैं शिंदे समूह के मेडिकल प्रकोष्ठ का नगर प्रमुख हूं. अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा? मेरे पिता की साधारण सर्जरी थी, फिर भी अस्पताल ने लापरवाही की. यह अस्पताल घटिया और तीसरे दर्जे का है.”

परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया है. उनकी मांग है कि सह्याद्री अस्पताल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.

अजय सपकाल ने कहा, “जब तक न्याय नहीं मिलता, हम अस्पताल नहीं छोड़ेंगे.”