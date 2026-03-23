AAP विधायक कुलदीप कुमार की गाड़ी पर हमला, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
AAP MLA Kuldeep Kumar News: आप विधायक कुलदीप कुमार ने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ. उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अब पूरी तरह ‘भगवान भरोसे’ चल रही है.
पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार की गाड़ी पर सोमवार (23 मार्च) की शाम अज्ञात हमलावर द्वारा हमला किया गया. हमलावर ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. यह घटना मधु विहार थाना क्षेत्र के हसनपुर डिपो के पास स्थित सिंगला स्वीट्स के बाहर की बताई जा रही है, जहां विधायक की गाड़ी खड़ी थी. जिस समय यह हमला हुआ, उस दौरान विधायक कुलदीप कुमार गाड़ी में मौजूद नहीं थे. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
आम आदमी की सुरक्षा का अंदाजा लगाना मुश्किल- विधायक
आप विधायक कुलदीप कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, "मैं एक विधायक हूं. जनता ने मुझे अपनी आवाज़ बनाकर भेजा है, लेकिन आज हालत ये है कि मेरी ही गाड़ी पर पुलिस की गाड़ी की मौजूदगी में हमला हो जाता है. अगर एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं, बल्कि डरावना है."
“मैं एक विधायक हूँ… जनता ने मुझे अपनी आवाज़ बनाकर भेजा है, लेकिन आज हालत ये है कि मेरी ही गाड़ी पर पुलिस की गाड़ी की मौजूदगी में हमला हो जाता है। अगर एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं, बल्कि डरावना है।— MLA Kuldeep Kumar (@KuldeepKumarAAP) March 23, 2026
दिल्ली की कानून व्यवस्था… pic.twitter.com/VbXFKb1cIq
भगवान भरोसे दिल्ली की कानून व्यवस्था- विधायक
इसके आगे उन्होंने कहा, "दिल्ली की कानून व्यवस्था अब पूरी तरह ‘भगवान भरोसे’ चल रही है. बीजेपी सरकार हर मंच से बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत सड़कों पर साफ दिखाई दे रही है-जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार सिर्फ बयान देने में व्यस्त है. क्या यही है वो मजबूत सरकार जिसका वादा किया गया था? जहां विधायक तक सुरक्षित नहीं, वहां आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, इसका जवाब कौन देगा?"
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दिल्ली में कानून का राज नहीं- विधायक
आप विधायक ने ये भी कहा, "सच्चाई ये है कि दिल्ली में कानून का राज नहीं, बल्कि गुंडों माफिया ओर चाकू बाजों ओर नशा बेकन वालों का राज चल रहा है… और बीजेपी सरकार इसे स्वीकार करने के बजाय आँखें मूंदे बैठी है. में इनसे डरने वाला नहीं हूँ में ऐसे ही अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहूंगा. मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूँ!"
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पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने बताया कि 23.03.2026 को करीब 7.03 बजे थाना मधु विहार में एक सूचना मिली. सूचना मिलते ही, एसीपी (ACP) मधु विहार और एसएचओ (SHO) मधु विहार, पुलिस स्टाफ के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर पहुंचने पर, कोंडली विधानसभा के विधायक कुलदीप कुमार वहां मौजूद मिले. शिकायतकर्ता ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि उन्हें इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति पर न तो संदेह है और न ही उन्होंने किसी की पहचान की है. तथ्यों का पता लगाने और दोषियों की पहचान करने के लिए आसपास के कैमरों के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज एकत्र किए जा रहे हैं और उनकी बारीकी से जांच की जा रही है.
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Source: IOCL