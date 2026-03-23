दिल्ली में पानी का संकट, चंद्रावल प्लांट ठप, 3 दिन तक कई इलाकों में सप्लाई रहेगी प्रभावित

राजधानी दिल्ली के बड़े हिस्से में पानी की किल्लत बढ़ने वाली है. चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में तकनीकी खराबी के चलते सप्लाई पूरी तरह रुक गई है, जिससे लाखों लोगों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

पाइपलाइन फटने से ठप हुआ पूरा सिस्टम

चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास बैकवॉश लाइन में अचानक आई खराबी ने पूरे सिस्टम को प्रभावित कर दिया है. 600 एमएम की पाइपलाइन फटने से पंप हाउस में पानी भर गया, जिससे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपकरण काम करना बंद कर चुके हैं. इसके चलते पानी की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है.

मरम्मत कार्य जारी, तीन दिन तक राहत की उम्मीद नहीं

प्रशासन की ओर से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक करने और पंप हाउस को दोबारा चालू करने का काम तेजी से किया जा रहा है. इसमें ई एंड एम उपकरण, हाई टेंशन और लो टेंशन पैनल के साथ मोटरों की मरम्मत शामिल है. अधिकारियों के मुताबिक, पूरी व्यवस्था बहाल होने में करीब तीन दिन का समय लग सकता है.

किन-किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर?

इस तकनीकी खराबी का असर दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों पर पड़ने वाला है. सराय रोहिल्ला, गुलाबी बाग, नारायणा विहार, नेहरू नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, पंजाबी बस्ती, सदर बाजार, करोल बाग, पहाड़गंज, पटेल नगर, झंडेवाला, बापा नगर, देव नगर, कश्मीरी गेट, आरके पुरम और तुर्कमान गेट जैसे क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी.

9 विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ा असर

चंद्रावल प्लांट से करीब 96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पानी सप्लाई होती है, जो नौ विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है. ऐसे में इस खराबी का असर बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है और हजारों घरों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हो गई है.

इन इलाकों में भी नहीं आएगा पानी

इसके अलावा सिविल लाइंस, हिंदू राव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, एनडीएमसी क्षेत्र, ओल्ड और न्यू राजेंद्र नगर, इंद्रपुरी, दिल्ली कैंट बोर्ड, वसंत विहार, मुनिरका, तिमारपुर और मलकागंज सहित कई अन्य इलाकों में भी पानी की सप्लाई बंद रहेगी. इससे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ सकते हैं.