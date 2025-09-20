विपक्ष की ओर से बीजेपी पर वोट चोरी के बाद अब वोट हटवाने का भी आरोप लगाया जा रहा है. कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) भी यही आरोप लेकर सामने आई है. AAP ने 19 सितंबर को आरोप लगाया कि बीजेपी और निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में उसके समर्थकों के वोट हटाने की साजिश रची है.

पार्टी का दावा है कि उसने बार-बार शिकायत करने के बावजूद निर्वाचन आयोग से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. वहीं आयोग ने AAP के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पहले ही भेज दी थी.

AAP के आरोप और शिकायतें

आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर कहा कि वोट हटाने के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा लिखे गए पत्रों और RTI प्रश्नों का आयोग ने सही उत्तर नहीं दिया. भारद्वाज के मुताबिक पार्टी ने वैध मतदाताओं के नाम अवैध तरीके से हटाने और चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी.

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर वैध मतदाताओं के नाम हटाने और चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी से जुड़ी प्राथमिकी की प्रति भी मांगी. भारद्वाज ने दावा किया कि एक ‘संगठित सिंडिकेट’ ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को ‘हाईजैक’ करने की कोशिश की है.

निर्वाचन आयोग का जवाब

निर्वाचन आयोग ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर आप के आरोपों को खारिज किया और कहा कि आयोग ने 13 जनवरी 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी को 76 पन्नों का विस्तृत उत्तर भेजा था. इसमें सीईओ और डीईओ की रिपोर्ट के साथ सात अनुलग्नक भी शामिल थे. पीटीआई के अनुसार, आयोग के अनुसार आतिशी ने पांच जनवरी 2025 को नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 40 इलाकों की मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाए जाने के मुद्दे पर पत्र भेजा था. इसी मुद्दे पर नौ जनवरी को उनका एक और पत्र भी प्राप्त हुआ था. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतों का निपटारा नियमानुसार किया गया है.

बीजेपी ने किया पलटवार

दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने AAP के आरोपों को राजनीति प्रेरित बताते हुए कहा कि जब से दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा की है, तब से AAP नेताओं में डर पैदा हो गया है. सचदेवा ने कहा कि BJP हमेशा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की पक्षधर रही है. उन्होंने AAP पर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि निर्वाचन आयोग पहले ही तथ्यों के साथ जवाब दे चुका है.