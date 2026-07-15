AAP को झटका, सिविल लाइंस के पार्षद विकास टांक BJP में शामिल, MCD में बढ़ी ताकत

दिल्ली में आम आदमी पार्टी में फिर टूट हुई है. इस बार सिविल लाइंस के पार्षद विकास टांक बीजेपी में शामिल हो गए हैं. मंगलवार (15 जुलाई) को उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विकास टांक को पार्टी की सदस्यता दिलाई.

विकास टांक वाल्मीकि समाज के प्रतिष्ठित नेता- हर्ष मल्होत्रा

दिल्ली बीजेपी के चीफ हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि वाल्मीकि समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित नेता और सिविल लाइंस से तीन बार के पार्षद विकास टांक का बहुत बहुत स्वागत है. उन्होंने कहा, "आज बहुत प्रसन्नता है कि हमारे परिवार में पीएम नरेंद्र मोदी की जन नीतियों से प्रभावित होकर विकास आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मलित हो रहे हैं. पीएम मोदी की नीतियों में किसी तरह का जाति और समुदाय का भेदभाव नहीं है."

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नगर निगम के मूलभूत कामों में तेजी आई- मल्होत्रा

इसके आगे उन्होंने कहा, "दिल्ली नगर निगम का काम जब से भारतीय जनता पार्टी ने संभाला है, हमारे मेयर, हमारे जोन के चेयरमैन, हमारी अन्य कमेटियों के चेयरमैन और हमारे सभी पार्षद, नगर निगम के मूलभूत कामों में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है. क्योंकि दिल्ली की सरकार के अंतर्गत ही नगर निगम आती है. रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद दिल्ली की नगर निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया गया है."

AAP का ध्यान कभी नगर निगम की तरफ नहीं गया- बीजेपी चीफ

दिल्ली बीजेपी चीफ ने कहा, "दिल्ली में मोहल्ले की सड़कें और नालियों का काम सुचारू रूप से शुरू हुआ है. दिल्ली के पार्षद चाहे वो किसी भी दल के हों, उन्हें भी लगता है कि हमें भी विकास का मौका मिलना चाहिए. 2022 में नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास थी तब से लेकर जब तक बीजेपी के मेयर नहीं बने, तब तक नगर निगम का काम रुका हुआ था. आम आदमी पार्टी का ध्यान कभी भी नगर निगम की तरफ नहीं गया. उनका ये प्रयास रहता था कि वो इस तरह की राजनीति करें कि ये काम हमने किया है. निगम पर आर्थिक रूप से दिल्ली सरकार का आशीर्वाद नहीं मिलता था."

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