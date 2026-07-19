दिल्ली-NCR में गर्मी और उमस के बीच आज हल्की बारिश के आसार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी और उमस के दौर के बाद अब न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई. इस गिरावट से लोगों को थोड़ी राहत महसूस होना शुरू हो गई है. साथ ही मौसम विभाग ने हल्की बारिश तथा गर्मी एवं उमस भरे मौसम की संभावना जताते हुए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-एनसीआर में रविवार (19 जुलाई) के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसमें भीषण गर्मी और उमस भरे माहौल के बीच हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है.

दिल्ली के सफदरजंग में शनिवार को अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है, लेकिन इससे पिछले दिन की तुलना में इसमें 0.6 डिग्री की गिरावट आई है. वहीं, न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है और पिछले दिन के मुकाबले 0.8 डिग्री कम है.

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दिल्ली-एनसीआर मौसम अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है. साथ ही उमस भरी गर्मी रहने का भी अनुमान है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से ही पारा लुड़का हुआ नजर आ रहा है. 76 प्रतिशत उमस की संभावना के साथ 6 प्रतिशत बारिश के आसार नजर आ रहे हैं. इस समय हवाएं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं.

दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब बना रहने की संभावना है. दोपहर 3 बजे के करीब इलाके में 25 प्रतिशत बारिश के आसार हैं. वहीं 65 प्रतिशत नमी मौसम में देखने को मिलेगी. फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के लोगों का भयंकर उमस भरी गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है.

दिल्ली-एनसीआर में इतना दर्ज किया गया तापमान

शहर के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है. हालांकि, यह एक दिन पहले की तुलना में 0.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा. अन्य मौसम केंद्रों में पालम में न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में 0.3 डिग्री कम है.

वहीं, लोधी रोड केंद्र पर न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शुक्रवार के मुकाबले 0.9 डिग्री कम है. आयानगर मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आईएमडी ने शनिवार और रविवार, दोनों दिनों के लिए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है.

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