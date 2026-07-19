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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमानसून सत्र और CJP के मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, लोगों को दी ये सलाह

मानसून सत्र और CJP के मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, लोगों को दी ये सलाह

Delhi News In Hindi: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा 20 जुलाई को संसद मार्च है. इस बीच संसद के मानसून सत्र को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Jul 2026 06:57 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा कल सोमवार (20 जुलाई) को संसद मार्च है. 21 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल ले जाए जाने के बाद सोमवार को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के संसद मार्च से पहले पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत 24 घंटे निगरानी और वाहनों की जांच को तेज कर दिया है. इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं.

इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने बताया कि ये एडवाइजरी मानसून सत्र से पहले की जा रही है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा नई दिल्ली रेंज के अधिकार क्षेत्र में 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र 2026 के दौरान स्पेशल ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी. संसद परिसर और उसके आसपास वाहनों की भारी आवाजाही और ट्रैफिक बंद रहने की संभावना है. पुलिस ने लोगों को सलाह दी कि अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और अतिरिक्त समय लेकर चलें. व्यस्त समय के दौरान प्रभावित सड़कों और चौराहों से बचें.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इन रास्तों से बचने के दिए निर्देश

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के. कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और रकाबगंज गुरुद्वारा रोड से बचने के लिए कहा गया है. पुलिस ने कहा है कि इन रास्तों से बचकर दूसरे रास्तों पर सफर करें.

वहीं विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन राउंडअबाउट, सुनेहरी मस्जिद राउंडअबाउट, पटेल चौक राउंडअबाउट, बूटा सिंह राउंडअबाउट, प्राइम चौक राउंडअबाउट, जीआरजी राउंडअबाउट और जलेबी चौक राउंडअबाउट पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. 

इन रास्तों से कर सकते हैं सफर

दिल्ली पुलिस ने सफर करने के लिए कई रास्तों के विकल्प दिए हैं. जिसमें जनपथ, मान सिंह रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग, आउटर सर्किल (कनॉट प्लेस), बाबा खड़क सिंह मार्ग, आर/ए आरएमएल, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, 11 मूर्ति और सरदार पटेल मार्ग शामिल हैं. लोगों को इन रास्तों से यात्रा करने का विकल्प दिया गया.

ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों से अपील भी की गई है. जिसमें कहा गया है कि यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए यात्रा करें. ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया है. साथ ही संसद क्षेत्र में गैर-जरूरी आवाजाही से बचने के लिए कहा गया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Jul 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar CJP DELHI NEWS DELHI POLICE Mansoon Session 2026
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