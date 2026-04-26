'हमने दिल्ली में जो कुछ भी किया...' बंगाल में BJP पर गरजे AAP चीफ अरविंद केजरीवाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली के कामों को बर्बाद करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि मोदी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते.

केजरीवाल ने ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया.

उन्होंने कहा कि भाजपा ममता बनर्जी को परेशान कर रही है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 26 अप्रैल रविवार को पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए.

दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि 'आज उन्होंने (BJP ने) दिल्ली में हमारे किए गए सभी अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है. हमने अच्छे स्कूल बनाए, लेकिन उन्होंने उन्हें बंद कर दिया. हमने मोहल्ला क्लीनिक बनाए, हमने महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ़्त की, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया. हमने बिजली मुफ़्त की, और वे उसे भी रोकने जा रहे हैं. दीदी ने यहाँ जो भी काम किया है, अगर गलती से भी आपने उन्हें वोट दे दिया, तो वे सब कुछ रोक देंगे.'

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केजरीवाल ने कहा कि , 'सोशल मीडिया पर देखिए, लोग PM मोदी के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ मीम बना रहे हैं. पीएममोदी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते. मोदी के तीन दोस्त हैं: ED, CBI और ज्ञानेश कुमार. पूरे देश से यहाँ सेना बुलाई गई है, इसकी क्या ज़रूरत है? क्या बंगाल के लोग आतंकवादी हैं? यह बंगाल के लोगों का अपमान है. बंगाल में 3,50,000 सैनिक तैनात किए गए हैं. उन्हें किस बात का डर है?. इन सबके बाद भी, अगर मोदी जी चुनाव हार जाते हैं, तो बंगाल के लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या वे इस्तीफा देंगे?.'

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अरविंद केजरीवाल ने कहा 'एक साल पहले, उन्होंने मुझे एक झूठे केस में जेल भेज दिया था. फ़ैसला आया, और कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पर लगे सभी आरोप झूठे हैं. केजरीवाल बेकसूर हैं और पूरी तरह ईमानदार हैं. हर कोई उनके (ममता बनर्जी के) पीछे पड़ा है - ED, CBI, केंद्रीय बल, PM मोदी . BJP के मुख्यमंत्री घर-घर जाकर प्रचार कर रहे हैं; हर कोई एक अकेली महिला के पीछे पड़ा है, और फिर भी वह जीतती हैं. वह जीतेंगी क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद उनके साथ है.'