'ऐसे कौन से नाम हैं जिनसे बृजभूषण को भी खतरा' राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अरविंद केजरीवाल का सवाल

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'ऐसे कौन से नाम हैं जिनसे बृजभूषण शरण सिंह को भी खतरा' राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अरविंद केजरीवाल का सवाल

'ऐसे कौन से नाम हैं जिनसे बृजभूषण शरण सिंह को भी खतरा' राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अरविंद केजरीवाल का सवाल

Ram Mandir News: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हुए बड़ा सवाल किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 02 Jul 2026 12:40 PM (IST)
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैसरगंज से लोकसभा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हुए बड़ा सवाल किया है. केजरीवाल ने सिंह का जिक्र उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में किया. 

उन्होंने कहा कि इनके एक बड़े नेता हैं बृजभूषण.  उनका कहना है कि अगर मैंने मुंह खोला तो बड़े बड़े नाम आएंगे और मुझे खतरा है. ऐसे कौन से नाम है जिनका नाम बृजभूषण को भी खतरा है. बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं कि बड़े नाम शामिल हैं, नाम लिया तो मुझ पर आंच आ सकती है. ताकतवर लोग भी नाम लेने से डर रहे हैं. 

केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह घोटाले के दस्तावेज लेकर एसआईटी के पास गए तो जो जवाब मिला वह चौंकाने वाला था. एसआईटी ने कहा कि ज़मीन के घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं.AAP नेता ने कहा कि चंदा चोरों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी तो चंपत राय को ही बचाया जा रहा है लेकिन बात उससे बहुत ऊपर की है.

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लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनी एसआईटी- अरविंद केजरीवाल

आप नेता ने आरोप लगाया कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सारे प्यादे हैं. उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए गठित विशेष जांच समिति पर भी सवाल उठाए. केजरीवाल ने कहा कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए कौन सी एसआईटी बनती है? लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एसआईटी बनाई गई। बिना एफआईआर के एसआईटी कैसी?

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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2021 में जब अयोध्या में जमीनों से जुड़ी अनियमितिताएं सामने आईं थीं तब भी एक एसआईटी बनाई गई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है. मामला एसआईटी बनाकर रफा दफा कर दिया गया.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 02 Jul 2026 12:30 PM (IST)
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