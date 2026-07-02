'ऐसे कौन से नाम हैं जिनसे बृजभूषण को भी खतरा' राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अरविंद केजरीवाल का सवाल

'ऐसे कौन से नाम हैं जिनसे बृजभूषण शरण सिंह को भी खतरा' राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अरविंद केजरीवाल का सवाल
Ram Mandir News: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हुए बड़ा सवाल किया है.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैसरगंज से लोकसभा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हुए बड़ा सवाल किया है. केजरीवाल ने सिंह का जिक्र उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में किया.
उन्होंने कहा कि इनके एक बड़े नेता हैं बृजभूषण. उनका कहना है कि अगर मैंने मुंह खोला तो बड़े बड़े नाम आएंगे और मुझे खतरा है. ऐसे कौन से नाम है जिनका नाम बृजभूषण को भी खतरा है. बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं कि बड़े नाम शामिल हैं, नाम लिया तो मुझ पर आंच आ सकती है. ताकतवर लोग भी नाम लेने से डर रहे हैं.
केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह घोटाले के दस्तावेज लेकर एसआईटी के पास गए तो जो जवाब मिला वह चौंकाने वाला था. एसआईटी ने कहा कि ज़मीन के घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं.AAP नेता ने कहा कि चंदा चोरों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी तो चंपत राय को ही बचाया जा रहा है लेकिन बात उससे बहुत ऊपर की है.
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लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनी एसआईटी- अरविंद केजरीवाल
आप नेता ने आरोप लगाया कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सारे प्यादे हैं. उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए गठित विशेष जांच समिति पर भी सवाल उठाए. केजरीवाल ने कहा कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए कौन सी एसआईटी बनती है? लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एसआईटी बनाई गई। बिना एफआईआर के एसआईटी कैसी?
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2021 में जब अयोध्या में जमीनों से जुड़ी अनियमितिताएं सामने आईं थीं तब भी एक एसआईटी बनाई गई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है. मामला एसआईटी बनाकर रफा दफा कर दिया गया.