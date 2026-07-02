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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में इस दिन दस्तक देगा मानसून, 5 साल में हुआ सबसे लेट; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

दिल्ली-NCR में इस दिन दस्तक देगा मानसून, 5 साल में हुआ सबसे लेट; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Delhi NCR Weather News: अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों आगे बढ़ेगा. पांच सालों में इस बार सबसे देरी से मानसून पहुंचेगा.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों के अंदर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है. राजधानी क्षेत्र में मानसून का आगमन पिछले पांच सालों में सबसे देर से होने वाला माना जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. 

मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर अरब सागर और गुजरात के अधिक हिस्सों में आगे बढ़ गया. इसके साथ ही यह पूरे दमन और दीव, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिक हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के शेष इलाकों, पूरे जम्मू-कश्मीर तथा हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है. 

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में गुरुवार (2 जुलाई) को बारिश, तेज सतही हवाओं और गरज-चमक के साथ मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. माना जा रहा है कि यह मानसून के सक्रिय दौर की शुरुआत हो सकती है, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

2 जुलाई को मौसम और अधिक सक्रिय रहेगा. इस दिन गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है और यह 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दोपहर और शाम के समय बिजली चमकने, गरज-चमक, तेज हवाओं और वर्षा की स्थिति बन सकती है. 

दिल्ली-एनसीआर में कितना रहेगा तापमान

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. इलाके का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के करीब बना रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. सुबह 6 बजे के करीब तापमान 28 डिग्री पर बना हुआ है. बारिश की 14 प्रतिशत संभावनाएं हैं. वहीं मौसम में 83 प्रतिशत की नमी देखने को मिल रही है. दिल्ली-एनसीआर में हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी.

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(पीटीआई के इनपुट से खबर)

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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WEATHER DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI WEATHER
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