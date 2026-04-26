राघव चड्ढा-AAP सांसदों के BJP में शामिल होने पर CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, 'समय आने पर...'

राघव चड्ढा और आप के छह सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है. रविवार (26 अप्रैल) को कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद मीडिया ने उनसे इस सियासी घटनाक्रम को लेकर सवाल किया. इस पर सीएम ने कहा कि समय आने पर मां सबको सदबुद्धि देती हैं, सदमार्ग दिखाती हैं और हम मिलकर अच्छे मार्ग पर चलें और देश को आगे लेकर जाएं.

माता वैष्णो देवी के दर्शन अनुभव पर उन्होंने कहा, "आज मां की आराधना करते हुए, उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं ये समझती हूं कि देवी का आशीर्वाद हम भारतीयों के साथ, हम सब सनातनियों के साथ है. मां वैष्णो देवी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे और पूरा भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की करे, आगे बढ़े, खुशहाल हो, यही मेरी मां के चरणों में प्रार्थना थी."

आप ने सदस्यता रद्द करने की मांग की

वहीं, अब आम आदमी पार्टी ने भी बागी सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. रविवार को संजय सिंह ने जानकारी दी कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति से एक पेटिशन के जरिए इन सांसदों की सदस्यता को रद्द करने की अपील की है.

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24 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हुए आप के सांसद

गौरतलब है कि शुक्रवार (24 अप्रैल) को राघव चड्ढा ने बड़ा ऐलान करते आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बड़े सियासी फैसला का ऐलान किया. उनके साथ उस वक्त संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे. अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया था. मित्तल से पहले ये पद राघव चड्ढा के पास था. इस घोषणा के कुछ देर बाद ही तीनों सांसद बीजेपी में शामिल हो गए. तीनों के अलावा चार और सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया जिसकी जानकारी खुद राघव चड्ढा ने ही थी. स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी बीजेपी में शामिल होंगे.

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