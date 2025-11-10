दिल्ली: पानी गर्म करने वाली इलेक्ट्रिक रॉड ने ले ली जान, बाथरूम में बंद मिला महिला का शव

साउथ-वेस्ट दिल्ली के महिपालपुर इलाके से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जहां रविवार की शाम बाथरूम मे नहाने के दौरान बिजली के झटके से एक 23 वर्षीय युवती की मौत हो गई. पुलिस जांच में अब तक किसी तरह की साज़िश या संदिग्ध गतिविधि के सबूत नहीं मिले हैं.

दोस्त ने पुलिस को सूचना दी, दरवाजा अंदर से बंद था

पुलिस अधिकारी से मिली जनकरी के मुताबिक, रविवार शाम करीब 8 बजकर 19 मिनट पर पुलिस स्टेशन वसंत कुंज साउथ पुलिस को PCR कॉल से एक युवती के घर के अंदर मृत पड़े होने की सूचना मिली थी. जिंसमें बताया गया कि दरवाजा अंदर से बंद है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जहां एक युवती बाथरूम में मृत अवस्था में मिली. उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक रॉड थी, जिसका इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए किया गया था.

मणिपुर की रहने वाली थी मृतका, सहेली ने तोड़ा सन्नाटा

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान मणिपुर निवासी 23 वर्षीय युवती के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में पता चला कि वह नहाने के लिए बाथरूम गई थी और इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रही थी. काफी देर तक बाहर न आने पर उसकी सहेली जो उसी बिल्डिंग में रहती है, ने दरवाज़ा खटखटाया. जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने PCR को कॉल कर पुलिस से मदद मांगी.

करंट लगने से हुई मौत की आशंका, जांच जारी

घटना की सूचना पर क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे घटना स्थल की जांच की. प्रारंभिक निरीक्षण के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया गया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पहली नज़र में यह मामला करंट लगने से हुई मौत का प्रतीत होता है. अभी तक किसी तरह की साज़िश या संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आए हैं.

