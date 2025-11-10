हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Weather Update: दिल्ली में सर्द हवाओं की दस्तक, दिन में धूप तो रात में बढ़ी ठिठुरन, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण

Weather Update: दिल्ली में सर्द हवाओं की दस्तक, दिन में धूप तो रात में बढ़ी ठिठुरन, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण

Delhi Weather Update: दिल्ली में सर्द हवाओं के चलते रात का तापमान तेजी से गिर रहा है और हल्की ठिठुरन महसूस होने लगी है. अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा. राजधानी का AQI 370 पहुंच गया है.

By : पंकज यादव | Updated at : 10 Nov 2025 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है. सुबह-शाम की ठंड अब महसूस होने लगी है और हवा में हल्की ठिठुरन लौट आई है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी.

वहीं, हवा की रफ्तार में भी हल्की बढ़ोतरी होगी, जिससे रातें और ठंडी हो जाएंगी. आज (10 नवंबर) दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.

दिन में धूप, रात में सर्दी

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक आसमान साफ और धूप खिली रहेगी. रविवार (9 नवंबर) को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

आने वाले दिनों यानी 11 से 15 नवंबर के बीच न्यूनतम तापमान 18 से 18.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. हालांकि रात के समय ठंडी हवाएं चलने से लोगों को हल्की सर्दी का एहसास होगा.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह और शाम के समय हवा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी, जिससे न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट बनी रह सकती है.

ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

दिल्ली में शाम और रात के समय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं सर्दी का असर बढ़ा रही हैं. कई इलाकों में रात का तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है. यह स्थिति बताती है कि अब दिल्ली में सर्दी की औपचारिक दस्तक हो चुकी है.

मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि रात का पारा आने वाले दिनों में 13 से 14 डिग्री तक गिर सकता है. यानी सुबह की सैर या देर शाम बाहर निकलते वक्त हल्की जैकेट या स्वेटर की जरूरत अब पड़ने लगेगी.

प्रदूषण ने बिगाड़ा हवा का हाल

मौसम में ठंडक के साथ-साथ दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर भी बढ़ गया है. प्रदूषण नियंत्रण विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 361 दर्ज किया गया है, जो “बहुत खराब श्रेणी” में आता है. आज (10 नवंबर) सुबह यह स्तर 370 तक पहुंच गया, जिससे साफ है कि राजधानी की हवा में राहत अभी दूर है.

मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी दिल्लीवालों को साफ हवा की राहत नहीं मिलेगी. आने वाले कुछ दिनों में हवा की दिशा और गति में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, इसलिए AQI “बहुत खराब” से “खराब” श्रेणी में ही बना रहेगा.

Published at : 10 Nov 2025 07:09 AM (IST)
Delhi Weather DELHI NEWS WEATHER UPDATE
