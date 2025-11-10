उत्तराखंड: गैरसैंण में रजत जयंती समारोह, CM धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को किया सम्मानित

उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती के अवसर पर गैरसैंण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही, जिन्होंने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया और उत्तराखंड राज्य निर्माण में उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राज्य आंदोलन में अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष किया, उनके बलिदान की वजह से आज उत्तराखंड अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है. सीएम धामी ने कहा कि यह रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर करने का संकल्प वर्ष है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से लगातार सहयोग मिल रहा है, जिससे राज्य तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और पलायन को रोकना है.

स्थानीय कलाकारों ने उत्तराखंडी लोक संस्कृति की झलक पेश की

इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी उत्सवमय बना दिया. स्थानीय कलाकारों ने उत्तराखंडी लोक संस्कृति की झलक पेश की, जिसे लोगों ने खूब सराहा. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गैरसैंण सिर्फ एक स्थल नहीं, बल्कि राज्य की भावनाओं का केंद्र है, जहां से उत्तराखंड की आकांक्षाओं को नई दिशा मिलती है.

रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेशभर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य राज्य की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना और विकास के प्रति नई ऊर्जा का संचार करना है.

