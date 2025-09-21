छत्तीसगढ़: कबड्डी मैच के दौरान तूफान, बिजली और मौत का तांडव! ऐसा क्या हुआ कि खेल बन गया हादसा?

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के रावसवाही गांव में 20 सितंबर रात कबड्डी मैच (Kabaddi Match) के दौरान के बड़ा हादसा हो गया. मैच के दौरान एक दर्शक टेंट हाई वोल्टेज पावर लाइन से छू गया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य झुलस गए. यह घटना बड़राजपुर विकास खंड के अंतर्गत हुई है जिसकी जानकारी पुलिस के माध्यम से हुई है. ऐसे हादसे लोकल खेल आयोजनों और उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं.

कैसे हुआ ये हादसा?

पुलिस अधिकारी ने बताया कि अचानक आए तूफान के कारण 11-केवी की बिजली लाइन टेंट के लोहे के पोल से संपर्क में आ गई. टेंट में मौजूद दर्शकों और खिलाड़ियों को बिजली का झटका लगा. इस दौरान 6 लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए. पीटीआई के अनुसार, स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें विष्रामपुरी अस्पताल पहुंचाया, जहां तीन को मृत घोषित कर दिया गया। दो अन्य गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें उन्नत चिकित्सा सुविधा वाले केंद्र में स्थानांतरित किया गया.

मृतकों की पहचान और स्थानीय प्रतिक्रिया

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान सतीश नेताम, श्यामलाल नेताम और सुनील शोड़ी के रूप में हुई है. सतीश नेताम खेल के दौरान दर्शकों में भी शामिल थे. आसपास के गांवों में रहने वाले ये लोग स्थानीय खेल आयोजनों में भाग लेने आए थे. घटना के बाद ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन में भारी आक्रोश और चिंता देखी गई. लोग सुरक्षा मानकों के पालन और आयोजकों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

आगे की जांच और सुरक्षा पर ध्यान

पुलिस ने बताया कि घटना की और जांच जारी है. बिजली हादसों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की कड़ाई से समीक्षा की जा रही है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन उपायों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा.