छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों कार्टून वॉर की आग में जल रही है. सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्टर्स और कार्टून छाए हुए हैं, जिनको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. हाल ही में बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स से दो कार्टून जारी किए हैं, जो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं हैं.

बीजेपी ने अपने फेसबुक और X (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर दो कार्टून अपलोड किए. पहला कार्टून में राहुल गांधी को लात मारते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरे कार्टून में सचिन पायलट, भूपेश बघेल और दीपक बैज नोटों की गड्डियों के साथ दिखाई दे रहे हैं. इन पोस्टर्स को लेकर कांग्रेस बेहद नाराज है और FIR दर्ज कराने की तैयारी कर रही है.

कांग्रेस ने बताया आपत्तिजनक

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के इस कदम को बेहद आपत्तिजनक बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की रैलियों और सभाओं के लिए अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए. हम उस प्रतिनिधि को मंच पर जगह देंगे, ताकि वह सही-सही जानकारी दे सके कि हमारी रैलियों में कितनी भीड़ है.

बैज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे पर्दे के पीछे छिपकर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "सबको पता है कि किस तरह बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में पैसे देकर भीड़ जुटाई थी, जो बिना भाषण सुने वापस लौट गई. अगर आप चाहो तो मैं उसका वीडियो भी भेज दूँ."

उन्होंने कहा कि बीजेपी की आईटी सेल लगातार राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर्स जारी कर रही है. इसे लेकर कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.

सोशल मीडिया पर बहस हुई तेज

बीजेपी और कांग्रेस के बीच यह टकराव सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रहा है. कई यूजर्स ने बीजेपी के पोस्टर्स को मजाकिया बताया, जबकि कांग्रेस समर्थक इसे नेताओं की गरिमा पर हमला मान रहे हैं. इस तरह की पोस्टिंग से न केवल राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, बल्कि जनता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बहस छिड़ गई है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ किया है कि बीजेपी के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा. उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की पूरी कमेटी इस मामले पर नजर रखे हुए है और जल्द ही FIR दर्ज कराई जाएगी.