हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़राहुल गांधी और सचिन पायलट के विवादित कार्टून पर मचा बवाल, BJP के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी में कांग्रेस

राहुल गांधी और सचिन पायलट के विवादित कार्टून पर मचा बवाल, BJP के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी में कांग्रेस

Cartoons Controversy: छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने राहुल गांधी और अन्य नेताओं के आपत्तिजनक कार्टून जारी किए. कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई और FIR दर्ज कराने की चेतावनी दी.

By : विनीत पाठक | Updated at : 21 Sep 2025 11:36 AM (IST)

छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों कार्टून वॉर की आग में जल रही है. सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्टर्स और कार्टून छाए हुए हैं, जिनको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. हाल ही में बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स से दो कार्टून जारी किए हैं, जो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं हैं.

बीजेपी ने अपने फेसबुक और X (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर दो कार्टून अपलोड किए. पहला कार्टून में राहुल गांधी को लात मारते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरे कार्टून में सचिन पायलट, भूपेश बघेल और दीपक बैज नोटों की गड्डियों के साथ दिखाई दे रहे हैं. इन पोस्टर्स को लेकर कांग्रेस बेहद नाराज है और FIR दर्ज कराने की तैयारी कर रही है.

कांग्रेस ने बताया आपत्तिजनक

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के इस कदम को बेहद आपत्तिजनक बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की रैलियों और सभाओं के लिए अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए. हम उस प्रतिनिधि को मंच पर जगह देंगे, ताकि वह सही-सही जानकारी दे सके कि हमारी रैलियों में कितनी भीड़ है.

बैज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे पर्दे के पीछे छिपकर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "सबको पता है कि किस तरह बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में पैसे देकर भीड़ जुटाई थी, जो बिना भाषण सुने वापस लौट गई. अगर आप चाहो तो मैं उसका वीडियो भी भेज दूँ."

उन्होंने कहा कि बीजेपी की आईटी सेल लगातार राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर्स जारी कर रही है. इसे लेकर कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.

सोशल मीडिया पर बहस हुई तेज

बीजेपी और कांग्रेस के बीच यह टकराव सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रहा है. कई यूजर्स ने बीजेपी के पोस्टर्स को मजाकिया बताया, जबकि कांग्रेस समर्थक इसे नेताओं की गरिमा पर हमला मान रहे हैं. इस तरह की पोस्टिंग से न केवल राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, बल्कि जनता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बहस छिड़ गई है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ किया है कि बीजेपी के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा. उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की पूरी कमेटी इस मामले पर नजर रखे हुए है और जल्द ही FIR दर्ज कराई जाएगी.

और पढ़ें

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 21 Sep 2025 11:36 AM (IST)
Tags :
BJP Chhattisgarh News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
हेल्थ
Weight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget